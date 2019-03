Na novoj Nindies prezentaciji prikazano osamnaest nezavisnih igara za Switch

Nintendo je pripremio novu prezentaciju koju zovu Nindies. Radi se o indie igrama koje stižu na njihovu konzolu Switch, a ovog su puta u nešto manje od pola sata najavili čak sedamnaest naslova od kojih su neki dostupni već danas, dok će drugi izaći u narednih šest mjeseci. Budući da najava ima dosta, rasporedit ćemo ih po datumu izlaska, počevši s onima koje možete nabaviti odmah i zatim vidjeti što nas dalje čeka.

Blaster Master Zero 2

Prva od dvije igre koje možete zaigrati odmah je Blaster Master Zero 2 iza koje stoji razvojni tim Inti Creates. Prvi nastavak bio je reizdanje igre koja je bila spoj platformera i run and gun žanrova i koja je izašla za NES davne 1988. godine, te je pokupila odlične ocjene. Radnja nove igre nastavlja se tamo gdje je prva završila, a junaci Jason i Eve otići će u svemir kako bi spriječili infekciju koja muči jednu od dvoje protagonista.

Nuclear Throne

Nizozemski dvojac Vlambeer najavio je tri igre za vrijeme prezentacije, a jednu od njih su igrači dugo htjeli na Nintnedovoj najnovijoj konzoli. Nakon današnjeg dana ih više ne moraju pitati kada će napraviti port za Switch, jer ovaj brutalno teški roguelike naslov mogu početi igrati odmah. Nuclear Throne ima 12 likova, sedam svjetova kroz koje morate proći, 30 mutacija koje će vam olakšati igranje i više od 120 oružja koja će vam trebati za rješavanje velikog broja neprijatelja.

Cuphead

Sada možemo nastaviti s najavama igara koje će biti dostupne uskoro. Jedna od njih je također hit u indie svijetu i vjerojatno ste čuli za njega, što zbog težine, što zbog odlične animacije u stilu crtića iz sredine prošlog stoljeća. Cuphead smo do sada imali prilike zaigrati na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One, a od 18. travnja moći će to napraviti i vlasnici Switcha. Na prošlogodišnjem sajmu E3 je Studio MDHR najavio i prvi DLC imena The Delicious Last Course, ali još uvijek ne znamo kada će on postati dostupan.

Katana Zero

Jedna od igara koja je izgledala obećavajuće čim ju je razvojni tim Askiisoft najavio bila je Katana Zero. Ovaj akcijski platformer u izradi je već dugo godina, a danas smo konačno dobili datum izlaska. Razne akrobacije s katanom u ruci moći ćemo početi izvoditi 18. travnja, a osim što će tog dana postati dostupna za Switch moći ćemo je zaigrati i na računalima putem Steama.

Super Crate Box i Ultrabugs

Druge dvije igre za koje je zaslužan Vlambeer stići će u travnju, ali zasad nemaju poznat datum izlaska. Super Crate Box je izašao davno i na PC-u je tu arkadnu igru moguće zaigrati besplatno, ali za Switch verziju je tim pripremio kooperativni mod za dva igrača koji nije dostupan u originalnoj verziji.

Ultrabugs je novi naslov i prvi u sklopu kolekcije zvane Vlambeer Arcade. Radi se o igri vrlo brzog tempa u kojoj ćete morati što duže izdržati najezdu svemirskih buba u svojoj letjelici. Ako uspijete poraziti bosseve dobit ćete pristup njihovom DNA i nadograditi brod koji koristite. Igra nema datum izlaska, ali stiže kasnije ove godine.

My Friend Pedro

Jedna od tri igre koje je Devolver Digital najavio za vrijeme svoje tipično lude prezentacije na sajmu E3 prošle godine bila je My Friend Pedro. Ova akcijska igre s 2D perspektivom u kojoj slušate što vam priča i naređuje banana i na atraktivne načine pucate po neprijateljima je osim za Switch najavljena i za PC, a na obje platforme bi je trebali moći zaigrati u lipnju.

Darkwood

Ljubtelji survival horora imali su priliku do sada zaigrati Darkwood na PC-u. Razvojni tim Acid Wizard Studio se odlučio za malo drugačiji pristup - po danu ste mogli istraživati svijet koji se stalno mijenja, dok je noć služila za mirovanje i nadanje da ćete ostati živi do jutra. Oni koji su isprobali ovo iskustvo s izometrijskom perspektivom bili su prilično zadovoljni, a u svibnju će i vlasnici Switcha moći vidjeti što su propustili.

Scavenge and explore the ever-changing forest by day, then hunker down in your hideout and wish for the morning light when @TheAcidWizard and @CrunchingKoalas bring Darkwood to #NintendoSwitch in May. #Nindies pic.twitter.com/5o9e2BJWWw — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 20, 2019

Cadence of Hyrule

Jedno od najvećih iznenađenja na ovoj prezentaciji svakako je spoj dva svijeta - jednog izuzetno poznatog i drugog kojeg znaju oni koji prate indie vode. Nintendo je po prvi put odlučio prepustiti svoj IP nekom studiju, pa će tako Brace Yourself Games povezati svoj glazbeno-ritmični Crypt of the Necrodancer s Legend of Zeldom. Imena Cadence of Hyrule u ovoj ćete igri skakati u ritmu glazbe kao junakinja iz Necrodancera, Zelda ili Link i istraživati nasumično generirane mape s ciljem spašavanja Hyrulea. Kao i Necrodancer, i ova igra izgleda izuzetno zabavno, pa se nadamo da će igračima tako i biti kada je zaigraju ovog proljeća.

RAD

Svojih par minuta dobio je i poznati razvojni tim Double Fine koji je najavio potpuno novu igru. RAD je 3D akcijski roguelike čija se radnja odvija u post-apokaliptičnom svijetu. Za razliku od standardnog jednog nuklearnog razaranja, u ovom se svijetu to dogodilo dvaput. To znači da morate zakoračiti u Fallow, radioaktivno okruženje prepuno svakakvih opasnosti. Glavni junak je tinejdžer koji će imati pristup raznim vještinama za borbu protiv neprijatelja, a ovo je prva igra u nizu koja će biti dostupna ovog ljeta.

Neo Cab

Igra u kojoj ćemo preuzeti ulogu taksista smo prvi puta vidjeli za vrijeme PC Gaming Showa na prošlogodišnjem sajmu E3. Tim je odlučio da se radi o survival iskustvu u kojemu preispitujemo što to točno znači biti čovjek u svijetu u kojem je automatizacija sve prisutnija. Lina je zadnja žena koja se bavi tom profesijom, a susretat će se s raznim likovima i upoznavati se s njihovim životnim pričama. To neće biti toliko jednostavno, a kakvo će nam iskustvo igra pružiti saznat ćemo za par mjeseci.

BloodRoots

Još jedna igra koja stiže ovog ljeta je izuzetno brza akcijska igra BloodRoots. Tim obećava "ultranasilje zapakirano u uvrnutu Vestern priču o osveti s poremećenim likovima". Mr. Wolf je glavni lik kojeg su izdali i ostavili na samrti, pa je jedina stvar za koju je zainteresiran što brže i brutalnije sasjeći sve što mu se nađe na putu. Igra ima zanimljiv combo sustav kroz kojeg ćete na kreativan način moći spajati razne pokrete, a moći ćemo vidjeti koliko to dobro u praksi funkcionira na Switchu i PC-u.

Swimsanity

Kao što joj ime kaže, radnja ove igra odvija se ispod površine vode, a razvojni tim Decoy Games odlučio je da bi bilo dobro da se radi o shoot'em upu kojeg možete igrati sami ili s drugima. Osim kooperativnog moda za četiri igrača najavljen je i Versus mod, a igra će imati podršku za lokalni i online multiplayer. Ovo je još jedan naslov koji će osim za Switch biti dostupan i na PC-u, a pridružit će se oni koji igraju na PlayStationu 4 i Xboxu One. Swimsanity bi trebao izaći ovog ljeta.

Stranger Things 3: The Game

Već neko vrijeme znamo da je u izradi retro igra koja će pratiti treću sezonu popularne Netflixove serije. Stranger Things 3: The Game omogućit će vam da upravljate likovima iz serije, istražujete Hawkins, rješavate zagonetke i sve to radite s još jednim prijateljem u lokalnom kooperativnom modu ako vas takvo što zanima. Igra će postati dostupna istog dana kada izađe i treća sezona serije, a to je 4. srpnja. Kada je igra bila najavljena prošle godine bilo je rečeno da stiže "na sve platforme", ali svakako znamo da stiže na Switch.

Creature in the Well

Jedan od zanimljivijih naslova koje smo imali prilike vidjeti je Creature in the Well. Razvojni tim spojio je mehanike iz flipera s akcijom i trčanjem, pa ćemo zbog toga loptice strateški usmjeravati mačem. Igra nas šalje u planinu u pustinji, a u njoj se krije drevno postrojenje koje treba obnoviti. Svaki stroj kojeg popravite dat će vam pristup nadogradnjama koje će vam pomoći u spašavanju grada Mirage od ubojite pješčane oluje. Ovo je još jedna igra koje je u planu za ljeto, a osim za Switch stiže i na PC.

Pine

Kongregate i Twirlbound će igračima ponuditi avanturu s otvorenim svijetom u kojem će moći istražiti brojne lijepe lokacije, otkrivati razne tajne i rješavati zagonetke. Priča prati mladog, ali hrabrog dječaka Hue koji pripada posljednjem ljudskom plemenu na otoku Albamare. Ostale frakcije trguju i bore se jedni s drugima oko hrane i teritorija, a Hue će morati otkriti kako može utjecati na taj poredak dok traži novi dom za čovječanstvo. Igra najprije stiže na Switch u kolovozu, a zatim će biti dostupna i na PC-u putem Steama.

Overland

Još jedna igra za koju dugo znamo je survival igra na poteze, Overland. U njoj krećete na putovanje s grupom preživjelih kroz post-apokaliptične Sjedinjene Američke Države. To znači da vas čekaju zastrašujuća bića, ljudi koje možete spasiti i oprema koju morate skupljati kako bi vam put bio lakši. Za svaku odluku koju donesete snosit ćete posljedice, a koje će one biti saznat ćemo ove jeseni na Switchu i računalima.

The Red Lantern

Posljednja igra koju smo imale prilike vidjeti vodi vas na Aljasku gdje ćete psećim zapregama nastojati završiti utrku Iditarod. S The Musherom će na tom putovanju biti pet pasa, a osim što se morate brinuti o njima, morate paziti na svoje zdravlje, napade medvjeda i drugih divljih životinja, što neće biti nimalo jednostavno. Cilj je pronaći put do doma i preživjeti u veoma teškim uvjetima. Igra je trenutno najavljena samo za Switch i trebali bi je moći zaigrati krajem godine.