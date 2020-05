Najavljen Total War: Elysium, video otkazanog izdanja Prince of Persia, MK 11 dobiva novu ekspanziju

Svoj ulazak u svijet sakupljačkih kartaških strategija obznanila je i izdavačka kuća SEGA koja je najavila Total War: Elysium, naslov koji će se isprva pojaviti za pametne telefone i kasnije biti dostupan igračima na PC-u. Prije desetak godina je Ubisoft imao u planu novi nastavak serijala Prince of Persia kojeg su u međuvremenu otkazali, no u čitavoj priči je najzanimljivije što video iz ovog propalog projekta nitko nije uočio osam godina iako je bio javno dostupan na YouTubeu. Ljubitelji Mortal Kombata pak za dvadesetak dana dobivaju novu ekspanziju s par novih/starih likova uključujući RoboCopa (bez zezanja!) koja će proširiti posljednje izdanje ovog borilačkog serijala.

Total War na CCG način

Kao i brojni drugi izdavači, SEGA je odlučila iskoristiti svoju poznatu franšizu, u ovom slučaju strateški Total War, kao predložak za kartašku igru koju su nazvali Total War: Elysium. Spomenuta će prema planu isprva biti objavljena na mobilnim uređajima, dok će se za PC pojaviti kasnije ove godine uz napomenu kako se za beta testiranje moguće prijaviti već sada klikom na link. Smješten u legendarni grad po kojem je ovaj izdanak popularnog serijala dobio ime, Total War: Elysium donosi čitav niz generala iz raznih povijesnih razdoblja koji dolaze s vlastitim sposobnostima i unikatnim mehanikama igrivosti. Kako stoji u priopćenju, igrači će moći uskočiti u čizme Napoleona kao stručnjaka za dalekometne taktike, Cao Caoa sa sposobnošću kontrole uma ili pak Lagerthe koja je idealna za agresivni stil igranja.

Od glavnih značajki autori spominju dinamičnu mehaniku pomicanja prve linije bojišta, legendarne povijesne jedinice, mogućnost prilagodbe špilova usred igranja i tako redom, a uz solo kampanju u planu je nekolicina multiplayer modova što će sve zajedno privući veterane ovakvih igara, kao i pridošlice od kojih će većina nesumnjivo stići iz redova dugotrajnih pobornika Total Wara.

Slijepi pored zdravih očiju

Koliko nas pamćenje služi, posljednje pravo izdanje serijala Prince of Persia smo imali priliku zaigrati prije punih deset godina pod nazivom The Forgotten Sands. Pri tome ne računamo Prince of Persia: Escapeod prije dvije godine, mobilnu igru koja osim tematike nema veze s igrivošću originalnog serijala. Što se čeka s novim nastavkom nije poznato, no tijekom vremena smo tu i tamo mogli čuti kako je novo poglavlje bilo u izradi, te je u međuvremenu otkazano, a dokaz o istom nam je doslovce bio čitavo vrijeme pred nosom i donosimo ga u nastavku.

Naime, na YouTubeu je prije osam godina objavljen video pod imenom Prince of Persia Redemption u kojem je prikazan dio spornog otkazanog izdanja čiji se sadržaj podudara s životopisom Christophea Prélota na LinkedInu u kojem stoji kako je isti radio na neimenovanom otkazanom projektu Prince of Persia iz 2010.-2011. za kojeg je generirao čitav grad uslijed kataklizme koja se odvija prema unaprijed zacrtanim skriptama. Bacimo li pogled na video, uočit ćemo kako je dio njegovog rada prikazan upravo u njemu, a zašto je čitava priča otkazana i dodatne detalje o sadržaju vjerojatno nećemo nikad saznati.

Mortal Kombat 11: Aftermath

Osim što će 26. svibnja vlasnici Mortal Kombata 11 dobiti besplatnu nadogradnju koja će u ovaj brutalni svijet donijeti nove arene i završne poteze po kojima je ova franšiza postala popularna, imat će priliku nadograditi svoju omiljenu zabavu novom ekspanzijom. Mortal Kombat 11: Aftermath, kako joj je ime, nastavlja priču u kojoj novi čuvar vremena Liu Kang pokušava održati balans između dvaju svjetova uvodeći u priču nove saveznike kao i protivnike. Ljubitelje franšize će zasigurno razveseliti povratak Fujina i Sheeve, a od gostujućih boraca autori će nam ponosno predstaviti RoboCopa kojeg je ozvučio Peter Weller, originalni glumac iz prva dva filma prije više od trideset godina.