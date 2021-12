Najavljena nova ekspanzija za Assassin’s Creed Valhallu, danas stiže velika zakrpa

Tijekom vikenda se počelo šuškati o novoj masivnoj nadogradnji i ekspanziji za akcijsku avanturu Assassin’s Creed Valhalla, što je jučer potvrdio i sam Ubisoft. Naime, kako je naknadno objavljeno, u ožujku ćemo dobiti priliku zaigrati Dawn of Ragnarök, dodatak orijentiran mitologiji. Da priča bude zanimljivija, Eivor će preuzeti ulogu samog Odina, nordijskog boga bitke i mudrosti koji će pokušati spasiti raspadajuće kraljevstvo Svartalfheim i spasiti svog sina Baldra kojeg u zatočeništvu drži vatreni div Surtr.

Kako kažu sami developeri iz Ubisofta Sofia koji rade na ovom projektu, cilj im je kod igrača potaknuti promatranje i istraživanje ovog novog svijeta, kao i eksperimentiranje s izazovima koje za nas pripremaju. Kao Odin, glavom i bradom, od poraženih protivnika ćemo preuzimati razne nove sposobnosti, poput pretvaranja u gavrana ili dodavanja magičnih svojstava našim oružjima uz prilično zanimljive efekte.

Ono što nas je poprilično iznenadilo jest podatak kako Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok neće biti uključen u Seasson Pass, već će ga po cijeni od četrdesetak eura morati kupiti svi koji ga žele igrati, što Ubisoft objašnjava činjenicom da je riječ o najambicioznijoj ekspanziji u povijesti ovog serijala.

Današnja nadogradnja verzije 1.4.1 koja bi trebala postati dostupna u popodnevnim satima je dakako besplatna i priprema teren za nadolazeći Yule Festival koji započinje 16. prosinca i traje do 6. siječnja. Uz to, zakrpa donosi nove opcije ugađanja težine igrivosti, pa tak možemo određivati razne elemente poput dozvoljenog vremena za pariranje protivničkim napadima, vrijeme za bijeg nakon što nas otkriju prilikom prikradanja, koliko će trajati protivnička potraga i koliko protivnika će biti angažirano, i tako redom. Dakako, otklonjen je i priličan broj bugova koji su se vukli do današnjih dana, no najveća zanimljivost ovog patcha su povezane priče između AC: Valhalle i AC: Odysseya.

Naime, iste su besplatne, a omogućavaju nam istraživanje povezanosti glavnih junaka spomenutih poglavlja. Svaka od igara će dobiti vlastiti novi scenarij, A Fated Encounter za Valhallu i Those Who Are Treasured za Odyssey, te će se putevi glavnih protagonista, Kassandre i Eivora, na zanimljiv način spojiti. Ukoliko mislite da je 13 gigabajta, koliko teži nadogradnja 1.5.6 za Assassin's Creed: Odyssey koja donosi priču Those Who Are Treasured pretjerano, pripremite se za iznenađenje obzirom da će nadogradnja 1.4.1 za Valhallu reinstalirati igru i za PC "teži" 77 gigabajta, dok su inačice za konzole nešto manje. Doduše, kako kažu developeri, u konačnici će nam igra zauzimati manje prostora na disku i biti bolje optimizirana, no to je cijena za poboljšanja koja zakrpa donosi, kao i epski susret dva assassina iz različitih razdoblja ljudske povijesti.