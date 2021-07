Najavljene besplatne igre za pretplatnike na PS Plus u kolovozu

Hunter’s Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville i Tennis World Tour 2 su besplatni naslovi koje će vlasnici s aktivnom pretplatom na PS Plus moći prisvojiti od 3. kolovoza

Kao što smo i navikli, posljednjih par dana tekućeg mjeseca Sony je iskoristio za najavu novih igara koje ćemo moći prisvojiti u narednom, u ovom slučaju u kolovozu. Prema ustaljenom rasporedu, od utorka, 3. kolovoza, postat će dostupni Hunter’s Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville i Tennis World Tour 2, tako da je za uvrštavanje Call of Dutya: Black Ops 4, WWE 2K Battlegroundsa i A Plague Talea: Innocence u kolekcije preostalo još samo par dana i ukoliko još uvijek niste, svakako ih ugrabite dok je vrijeme.

Hunter’s Arena: Legends (PS4, PS5)

Udarni naslov ponude u kolovozu je svakako Hunter’s Arena: Legends, battle royale s naglaskom na borilačke vještine uz iskorištavanje specijalnih poteza i povezivanje istih u pravom trenutku kako bi dobili ubojitu kombinaciju. Priča kaže kako je u drevnoj Aziji harmonija narušena pojavom demona za koje nitko ne zna od kuda su došli. Lovci na iste uskoro shvaćaju kako je to napravio netko od njih, pa se osim s demonima sukobljavaju međusobno, što je ujedno i osnova za mješavinu PvP i PvE elemenata u borbama koje će podržavati do 30 igrača. Na raspolaganju će nam biti 17 lovaca unikatnog stila borbe i s vlastitim specijalnostima uz mogućnost nebrojenih kozmetičkih nadogradnji koje ne moraju nužno biti vezane za drevna vremena.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4)

Iako nam se osobno više svidio originalni Plants vs. Zombies, priznajemo da i njegov spin-off Garden Warfare ima što za pokazati, što od utorka možete provjeriti u trećem poglavlju ovog pod-serijala Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville. Kao i njegovi prethodnici, spomenuti je čistokrvna pucačina iz trećeg lica u kojoj kontroliramo biljke ili zombije u kooperativnim i kompetitivnim multiplayer okršajima. Veterani ovog serijala će svakako pozdraviti uvrštavanje devet novih klasa, obzirom da se njihov broj u ovom izdanju popeo na čak 23 uz klasičnu podjelu na napadače, obranu i potporu. Uz nekoliko kompetitivnih načina igranja uključujući Turf Takeover u kojem zauzimamo određene točke i Team Vanquish koji je pandan klasičnom team deatmatchu , u igru je uvršteno nekoliko otvorenih zona koje možemo slobodno istraživati, ispunjavati zadatke, sakupljati određene predmete i brusiti vještine protiv računalom vođenih protivnika.

Tennis World Tour 2 (PS4)

Igara na temu tenisa nema previše, a onih vrhunskih je još manje. Nažalost, sudeći po ocjenama koje je kritika dodijelila Tennis World Touru 2, spomenuti pripada u niži razred obzirom da brojke za sve inačice ne dosežu niti šezdesetak posto, što je uistinu slabo. Dakako, uvijek postoje oni koji i slabo ocijenjene naslove igraju bez obzira što drugi govorili, pa prikrivenim tenisačima koji karijere nisu mogli ostvariti u stvarnom svijetu, virtualni svijet Tennis World Toura 2 upravo to omogućava. I ne samo to, već i upravljanje čitavom ekipom koja će nas pratiti po brojnim turnirima, izbor opreme i sponzora, te usavršavanje svakog servisa i udarca kako bi se popeli u sam vrh ljestvice najuspješnijih. Ukoliko ste ljubitelj tenisa, Tennis World Touru 2 svakako dajte šansu, ionako ne košta ni lipe - izuzmemo li pretplatu koja se isplati već u prvih mjesec dana.