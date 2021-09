Najavljene nove besplatne igre za članove PS Plusa

Hell Let Loose, PGA Tour 2K21 i Mortal Kombat X su besplatne igre za pretplatnike na PS Plus koje možete preuzeti u listopadu, počevši od utorka, 5. listopada

Obzirom da je prvi utorak u listopadu blizu, Sony je na svom blogu otkrio koje će besplatne igre članovi PS Plusa moći preuzeti tijekom narednog mjeseca. Kao i ranije, kako bi ih uvrstili u kolekcije, potrebno je aktivno članstvo, odnosno pretplata, koja je ionako potrebna za multiplayer igranje na Sonyjevim konzolama, no mišljenja smo da se uz mjesečne poklone ista itekako isplati. Dakako, uvijek će biti nezadovoljnih kojima se ne sviđa mjesečna ponuda, no na godišnjoj razini i takvi će zasigurno pronaći par igara koje će vrlo rado isprobati. U listopadu nam Sony daruje Hell Let Loose, PGA Tour 2K21 i Mortal Kombat X, a bit će dostupni do ponedjeljka, 1. studenog, kada će ih naslijediti novi besplatni naslovi.

Hell Let Loose (PS5)

Ekipa Teama 17 nas je ugodno iznenadila svojim ratnim FPS-om Hell Let Loose kojeg smo igrali tijekom early accessa, te se podrobnije njime pozabavili prije par mjeseci kada se za PC pojavio u punoj inačici. Osim za spomenutu platformu, Hell Let Loose je najavljen i za konzole, točnije Xbox Series X/S i PlayStation 5 na kojima izlazi 5. listopada, a upravo tada će postati dostupan i kao besplatna igra na potonjem.

Ukratko, riječ je o pucačini koja nas vodi na nekoliko bojišta Drugog svjetskog rata na poprilično realan način i jedan metak je dovoljan da nas usmrti. Veliki naglasak je stavljen na komunikaciju među igračima jer bez iste možete zaboraviti bilo kakav napredak i uspjeh obzirom da svaka strana broji pedeset igrača podijeljenih u vodove od šest ljudi i svaki ima svoju ulogu na terenu.

Da ne duljimo, naš osvrt na Hell Let Loose pročitajte ovdje i svakako ga uvrstite u kolekcije pod uvjetom da imate PlayStation 5 jer se za prethodnu generaciju konzola neće pojaviti.

PGA Tour 2K21 (PS4)

Iako nam golf nije pri vrhu popisa aktivnosti kojima ubijamo slobodno vrijeme, znalo se dogoditi da nas igre na tu temu poprilično okupiraju, a jedan od popularnijih serijala je svakako onaj ekipe 2K Sportsa koja nam svake godine priušti novo izdanje.

U ponudi besplatnih igara se našlo prošlogodišnje poglavlje, PGA Tour 2K21 koje je kritika dobro ocijenila navodeći kako su developeri nastavili smjerom realizma, te dodali nove elemente koji će fanovima ovakvih igara ponuditi nove izazove i dodatno ih zadržati na duže vrijeme.

Mortal Kombat X (PS4)

Za dobru makljažu godine nisu važne, a Mortal Kombat X to svakako jest, pa će se mnogobrojni igrači koji ga od utorka uvrste u zbirke nesumnjivo okušati u brutalnim borbama koje ovaj borilački naslov pruža. Verzija za konzole je od strane kritike nerijetko bila proglašavana jednom od najboljih u čitavom serijalu, što nažalost nije vrijedilo za PC izdanje zbog gomile tehničkih nedostataka.

Kako god bilo, Mortal Kombat X je definitivno jedna od igara koju je najbolje igrati u društvu s prijateljima, ali ako nemate ekipu koja će se izmjenjivati na trosjedu uz grickalice i komentirati brutalne udarce i poteze natjecatelja, uvijek je možete zaigrati protiv računala ili online.