Najbolje igre 2020. - Mateja: Gužva na vrhu u uspješnoj igračkoj godini

Globalnoj pandemiji unatoč, igraća industrija nije pretjerano usporila. Iako su neke igre odgođene, oni koji se vole baviti ovom vrstom interaktivne zabave mogli su pronaći svakakve igre u svim žanrovima. Moj top tri ove godine uključuju rogue-lite poznatog nezavisnog tima Supergiant, najnovija igra u serijalu Yakuza koja je doživjela značajne promjene i igra kojoj sam se vraćala sa svakom novom nadogradnjom, Monster Hunter World. U zadnji čas me ugodno iznenadila i zabavila najnovija Ubisoftova igra s otvorenim svijetom, Immortals Fenyx Rising, pa zaslužuje da je se spomene. Izbor nije bio toliko lagan, zato što svakog mjeseca igram minimalno pet indie igara, uz one veće, ali ove su zbilja posebne.

Hades

Supergiant Games. Počeli su kada je indie scena tek polagano počela dolaziti do većeg broja igrača, a njihov Bastion bio je dokaz da vam ne treba ogroman budžet i tim da napravite nešto posebno. Nakon toga napravili su još dvije igre u svom stilu – predivna iskustva u različitim žanrovima u kojima je najveći naglasak stavljen na priču i interakciju likova.

Za svoj četvrti projekt odlučili su biti smjeli i krenuti u nepoznate vode – Early Access. I ne samo to, njihova najnovija igra bila je u Early Accessu dostupna godinu dana isključivo putem Epic Games Storea. Unatoč toj odluci koja nije bila popularna kod nekih igrača, svi koji žele raditi igru u suradnji s igraćom zajednicom, što je njima bio cilj, trebali bi se ugledati na njih. Prva javno dostupna verzija igre koja je već zabavna i ima dovoljno sadržaja, redovite nadogradnje i zakrpe, kao i komunikacija sa svojim fanovima sve su recepti za uspjeh koje je Hades imao.

Eksplozivna akcija, zabavni buildovi i mirniji trenuci upoznavanja s likovima i svijetom je nešto na čemu je Supergiant do sada doktorirao

Ne znam kako im je uspjelo, ali je Supergiant uspješno ubacio zanimljivu priču i detaljno razrađene likove, sve odlično odglumljene, u rogue-lite, od svih žanrova. Vi ste Zagreus, sin boga podzemlja u grčkoj mitologiji i upoznat ćete se s većinom panteona, kao i drugim poznatim likovima iz mitova. Ono što je Hades zapravo, je priča o kompliciranoj obitelji i ljudskim odnosima, neovisno o tome što se radi o bogovima, a upoznavanje sa svima je zanimljivo i zabavno iskustvo. Osim kralja Tezeja. Njega možemo katapultirati negdje.

Hades je igra koja oduzima sate i sate. Ali ne na loš način. Samo još jedan pokušaj. Samo još jedan razgovor s članovima Hadovog kućanstva. Osim toga je igra koja će biti pristupačna i onima koji inače izbjegavaju ovaj žanr. Težina se može smanjiti, opcije podesiti, ne morate koristiti ni Pact of Punishment koji Had nudi da mu demonstrirate koliko ste spremni patiti za njegove pohvale, a svaki neuspjeh gura priču naprijed. Dodajte tome jedan od najboljih soundtrackova godine, vrhunsku glumu i izgled, nije čudno što Hades i dalje ima 98 posto pozitivnih ocjena na Steamu i što kupi razne nagrade od velikog broja kritičara. Ako još niste, poklonite si ovu igru za kraj ove nimalo lake godine.

Yakuza: Like A Dragon

Već kad smo kod smjelosti, mislim da treba solidna količina muda da se nakon izuzetno uspješnog serijala smještenog u žanru akcijskog premlaćivanja s polu-otvorenim svijetom odlučite da vam je dosta i da želite nešto drugačije. Ryu Ga Gotoku, japanski tim poznat po serijalu Yakuza, zaključio je da je vrijeme da Kazuma Kiryu ode u mirovinu, a na njegovo mjesto dođe netko potpuno drugačiji.

Priliku osvajanja srca veterana i pridošlica dobio je Ichiban Kasuga, a iako svima nije bilo lako na početku, i još uvijek čeznu za direktnim upravljanjem likom usred borbe, mogu se barem složiti da je Yakuza: Like A Dragon dostojan novi početak u tom poglavlju. Nova Yakuza je punokrvni JRPG, ali s pričom, likovima, usponima, padovima, humorom i ozbiljnošću koje propisno zna balansirati samo ovaj tim. U jednom trenutku imate knedlu u grlu, a u drugom gledate u ekran u nevjerici i smijete se apsurdnošću situacija u kojima se Ichiban nalazi.

Nema Yakuze koja u sebi nema Side Stories od kojih ćete preispitivati što radite sa životom

Nekima i dalje neće odgovarati što se borba odvija na poteze, i što Kasuga na raspolaganju u većini igre ima još tri kompanjona, ali cijela ekipa – Nanba, Adachi, Saeko, Joongi-Han, Zhao i Eri – imaju svoje priče, kao što i cijela Yokohama i Ijincho, nakon Kamurochoa, imaju svoje priče za ispričati.

Budući da je Yakuza do prije par godina bila ekskluziva za PlayStation konzole, dok Sega nije odlučila napraviti najprije portove za PC, a zatim i za Microsoftove konzole, nije je uspio iskusiti toliko velik broj igrača na zapadu. Ipak, to se sada promijenilo, pa ako vam je ovo prva Yakuza u serijalu, sada možete uskočiti u prve tri igre, a uskoro stižu ostale. Remasteri za treći, četvrti i peti nastavak će biti dostupni za PC i Xbox konzole sredinom siječnja, dok Yakuza 6: Song of Life izlazi u ožujku. Svakako se nadam da će Ryu Ga Gotoku što prije imati nove informacije za nova poglavlja u serijalu Yakuza, zato što jedva čekam vidjeti što čeka Ichibana i ekipu.

Monster Hunter World i Iceborne

Više od tisuću sati. Jedine druge tri igre koje su se našle u toj kategoriji u posljednjih deset godina igranja jesu Terraria, The Binding of Isaac i Diablo III, a sve su s početka desetljeća. Do izlaska Worlda, serijal Monster Hunter bio je prikovan ili za PlayStation ili handheld konzole, a i kompleksnost igara nije bila privlačna svima. Capcom je s Monster Hunter Worldom htio privući nove igrače i svima poručiti da mogu biti lovac na beštije i koristiti oružja i oklop za ih pretvoriti u nova oružja i oklop, ali hajde, čuvamo ekosustav pa nije problem.

Iako je Monster Hunter World izašao krajem siječnja 2018. godine za PlayStation 4 i Xbox One, PC igrači su dobili svoj tulum sedam mjeseci nakon, a budući da je to bio najbolji način za igranje, kretanje ispočetka nije bio problem. Uostalom, do tada je izašla hrpa besplatnih nadogradnji i beštija, a prava fešta stigla je kada je postala dostupna ekspanzija Iceborne. Cijeli novi svijet. Jedna nova regija i nova snježna baza, uz hrpa novih beštija, nove opreme, novih mehanika, nove priče i partijanja s ekipom iz Fifth Fleeta.

Nakon toga je stiglo još besplatnih nadogradnji, festivala, izjednačavanja konzolaških i PC verzija po pitanju sadržaja, uz najveće izazove u igri zbog kojih je bilo stiskanja zubiju i guzova, kao i vesele suradnje u kooperativnom multiplayeru s nepoznatim igračima. Kada bez komuniciranja sva četiri lovca znaju svoja oružja, pristup beštiji i izazovu, i odradite posao kako treba, ponos i zadovoljstvo su garantirani.

Solo Fatalis, najopakiji zmaj u svijetu Monster Huntera, s još jako malo vremena do kraja questa bio je poseban osjećaj

Capcom planira dvije nove Monster Hunter igre u 2021. godini, ali se ni jedna od njih ne čini toliko velikom igrom kao što je bio World. Za početak, obje su najprije Switch ekskluzive, pa će zatim stići na PC. Nadam se da ćemo i kroz Monster Hunter Rise i Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin moći iskusiti ono što su World i ekspanzija pružili, kao što se nadam da će obje nekad stići i na sve druge platforme, jer je najbolje kad svi možemo uživati neovisno o platformi na kojoj preferiramo igrati.