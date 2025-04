OutRun: Michael Bay i Sydney Sweeney udružuju snage na filmskoj adaptaciji Sega klasika

Službeno je – Universal Pictures razvija filmsku adaptaciju kultne Sega arkadne igre OutRun iz 1986., a režiju preuzima Michael Bay, prenosi Deadline. Producentica filma glumica je Sydney Sweeney (Euphoria, Anyone but You), koja se sve više etablira i iza kamere.

Scenarij potpisuje Jayson Rothwell (Polar), dok će Sega aktivno nadgledati produkciju. Među producentima je i Toru Nakahara, poznat po uspješnim Sonic filmovima, dok Segin COO Shuji Utsumi osigurava poveznicu filma s originalom.

OutRun, jedan od povijesno najutjecajnijih trkaćih naslova među videoigrama, proslavio se vizualno prepoznatljivim stilom, s Ferrarijem Testarossom koji juri kroz egzotične krajolike. Dakako, film će morati kreativno nadograditi atmosferu i mehaniku igre u pripovjednu cjelinu.

Nakon uspjeha filmova poput The Super Mario Bros. Movie, Minecraft i Five Nights at Freddy’s, ovaj potez jasno pokazuje kako Hollywood ozbiljno ulaže u adaptacije poznatih videoigraćih naslova.