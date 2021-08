Najprodavaniji naslovi na Steamu (02.08. - 08.08.)

Iako očekivani potez Amazona, sudeći po povratnim informacijama igrača na betu koja se nije pokazala u najboljem izdanju, odgoda njihovog MMO-a New World je mnoge razočarala i ostavila trag na predbilježbe koje su sudeći po novoj ljestvici najprodavanijih na Steamu ustupile mjesto nekim drugim izdanjima.

U prvom redu je to Back 4 Blood, kooperativna pucačina i svojevrsni nastavak Left 4 Deada koji je tijekom proteklog tjedna ušao u zatvorenu betu dostupnu onima koji su rezervirali svoj primjerak. Odziv je, dakako, bio ogroman, što je vidljivo i na samoj listi koju prilažemo na kraju ove objave, a kad ga već spominjemo, recimo i da će isti dobiti i otvoreno testiranje od 12. do 16. kolovoza koje će privući još više igrača.

Zapaženi rezultat zabilježio je i svježi The Ascent, akcijski RPG smješten u cyberpunk svijet kojeg je moguće igrati kooperativno, a osim solidnih kritika, njegovom usponu pomogla je i promocija tijekom koje se nudio uz dodatnih deset posto popusta.

Promocije i snižene cijene su povećali prodaju starijih naslova kao što je It Takes Two i Call of Duty: Black Ops III koji su također uletjeli na ovaj popis, dok kooperativnom roguelite survivalu Tribes of Midgard, sudeći po odličnom trećem mjestu na listi, tako nešto još uvijek nije potrebno.