Najprodavaniji naslovi na Steamu (06.09. - 12.09.)

Iako objavljen prije samo tri dana, Tales of Arise je doslovce pomeo konkurenciju i na Steamovu ljestvicu najprodavanijih zasjeo u sva tri dostupna izdanja

Dok se prije sedam dana u izvješću o najprodavanijim igrama na Steamu Tales of Arise sramežljivo prikrao pri dnu ljestvice, prošli je tjedan napokon objavljen i odmah je zablistao u punom sjaju. Naime, spomenuti akcijski RPG je u standardnom i Deluxe izdanju zauzeo prve dvije vodeće pozicije, dok je ona najskuplja, Ultimate Edition, koja se prodaje po cijeni od 89,99 eura, zauzela sredinu. Riječ je o anime akciji u kojoj se pridružujemo misterioznoj djevojci kako bi oslobodili svijet tiranije koja traje 300 godina, a tijekom naše avanture vitlat ćemo predimenzioniranim mačevima i iskusiti dramatične trenutke uz prepoznatljiv japanski grafički izričaj.

Kao svojevremeno i Pathfinder: Kingmaker, kojeg potpisuju isti autori, ekipa Owlcat Gamesa, Pathfinder: Wrath of the Righteous se od izlaska odlično drži, što može zahvaliti reputaciji prethodnika i nebrojenim satima zabave koje ovaj epski RPG pruža igračima. Drago nam je vidjeti da se i No Man's Sky ponovo pojavio na ovoj ljestvici, ponajprije zahvaljujući promotivnom popustu od 50 posto, obzirom da ga je ekipa nakon ne baš sjajnog premijernog predstavljanja, godinama nadograđivala i usavršavala prema sugestijama igrača, zbog čega i dalje predstavlja isplativu investiciju ukoliko tražite nešto za duže vrijeme.