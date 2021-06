Najprodavaniji naslovi na Steamu (07.06. - 13.06.)

Premda na prvi pogled ne izgleda kao nešto specijalno, svježi borilački naslov Guilty Gear -Strive- se u samo par dana nakon izlaska vinuo na prvo mjesto ljestvice najprodavanijih na Steamu. To duduše ne čudi pretjerano obzirom da mu kritika uredno dodjeljuje titule poput "Borilački naslov godine" i slično, dok su mu prosječne ocjene u svim verzijama debelo preko 80 posto prema Metaciritcu. Nakon što je nakratko bio odsutan s ove liste, na visoko drugo mjesto se vratio kooperativni platformer It Takes Two čemu je kumovao blagi popust od 25 posto na osnovnu cijenu.

Od posebnosti ovotjedne ljestvice izdvojili bismo i pojavu Battlefielda 2042 od čije je najave proteklo tek nekoliko dana, no igrači su pohrlili s predbilježbama, baš kao i za Age of Empires IV kojeg jedva čekamo zaigrati. Grand Theft Auto V… Trebamo li uopće spominjati da je i ovaj tjedan među deset najprodavanijih?