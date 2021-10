Najprodavaniji naslovi na Steamu (11.10. - 17.10.)

Ekipa Turtle Rock Studiosa je očito pogodila ukus igrača i sa svojim novim uratkom Back 4 Blood u prvom tjednu prodaje zasjela na vodeću poziciju na Steamovoj listi najprodavanijih. Dapače, na istoj se pojavio u standardnom, Deluxe i najskupljem, Ultimate, izdanju, a igrači su se pomamili i za sezonskom propusnicom koja će igru nadograditi s tri dodatna DLC-a čim se pojave.

Back 4 Blood je nasljednik Left 4 Deada istih autora, te nas ponovo vodi u postapokaliptični svijet napučen zombijima u kojem četveročlani tim iskusnih bojovnika ima zadatak eliminirati Riddene i vratiti stvari u normalu. Na izbor nam je osam likova, svaki s unikatnim oružjima i stilom borbe, a zahvaljujući sustavu karata, svaki prohod je različit od onog ranije zbog čega Back 4 Blood ima veliki faktor ponovljivosti što kod igara ovog tipa nije stavka koju bi trebalo zanemariti.

Amazonov MMO je u ovom tjednu pao na drugo mjesto prodaje, no i dalje se dobro drži uzmemo li u obzir da se u bogatijem Deluxe izdanju pojavio među prvih pet, a odlične prodajne rezultate bilježi i The Riftbreaker koji uspješno kombinira nekolicinu žanrova, od menadžerske izgradnje baze, tower defensea, survivala, akcijskog RPG-a i tako redom. Dok čekamo Battlefield 2042 koji je pred vratima, nije za zgorega napomenuti kako se njegov prethodnik, Battlefield V, još samo do danas navečer nudi po smiješnoj cijeni od 5,99 eura i to u bogatom Definitive Edition izdanju.