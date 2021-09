Najprodavaniji naslovi na Steamu (13.09. - 19.09.)

Nakon nekoliko odgoda iz raznoraznih razloga, Bethesda Softworks i Arkane Studios su prošli tjedan napokon objavili Deatloop. Ekipa koja stoji iza Dishonoreda je iskoristila iskustvo stečeno u spomenutom serijalu i kreirala FPS u kojem smo zarobljeni u naizgled beskonačnom krugu kojeg je moguće prekinuti samo izvršenjem zadatka, odnosno eliminacijom zadane mete.

Svaki neuspjeh donosi kretanje iznova, no svakim novim pokušajem spoznajemo neke nove detalje koji će nam olakšati novi prohod i dovesti nas korak bliže do cilja. Dodatnu komplikaciju predstavlja konkurentski ubojica koji je u lovu na nas, a uz opciju multiplayera, istog može preuzeti drugi igrač što je svakako zanimljiva kombinacija.

Prošlotjedni broj jedan, akcijski RPG Tales of Arise, je ponovo dobro prošao i smjestio se na drugom mjestu, baš kao i NARAKA: BLADEPOINT kojeg na ovoj ljestvici gledamo već nekoliko tjedana, točnije od izlaska sredinom kolovoza. Pri dnu ove liste deset najprodavanijih uglavile su se predbilježbe za New World, nadolazeći MMO kojim se Amazon Games želi probiti u društvo velikih, kao i Valheim čiju novu nadogradnju isprobavamo na veliko, a uz nju, potražnji je svakako pripomogao i promotivni popust od 20 posto koji je aktualan još samo danas do večernjih sati.