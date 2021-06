Najprodavaniji naslovi na Steamu (14.06. - 20.06.)

Novi Resident Evil više nije među deset najprodavanijih na Steamu, ali je njegova popularnost na prvo mjesto vinula DLC za Dead by Daylight posvećen upravo likovima iz spomenutog serijala

Prva stvar koja nam je pogledom na prošlotjednu ljestvicu najprodavanijih na Steamu zapela za oko je izostanak GTA V s iste, no ne brinemo previše jer ionako se svako malo iznova pojavi. Druga je pak vodeća pozicija za Resident Evil Chapter, dodatak za multiplayer horor "1 vs 4" Dead by Daylight koji je, kako i samo ime dade naslutiti, tematski povezan s franšizom Resident Evil. Spomenuti DLC kao nove bjegunce predstavlja Leona S. Kennedya i Jill Valentine, dok u ulozi progonitelja možemo zaigrati zloglasnog Nemesisa.

Potonjeg su kritičari već proglasili kao jednog od najboljih lovaca Dead by Daylighta od kada je igra objavljena, pa ne čudi ovako dobar prodajni rezultat. Prošlotjedni vodeći, Guilty Gear -Strive-, je pak završio na drugom mjestu, slijedi ga Valveov Indeks VR Kit, dok se svježe najavljeni Battlefield 2042 ponovo pojavio među prvih deset i interes za njim je očito velik, iako je izlazak najavljen tek za 23. listopad.