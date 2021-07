Najprodavaniji naslovi na Steamu (19.07. - 25.07.)

Nadolazećem Amazonovom MMO-u nije dugo trebalo da se vine u sam vrh ljestvice najprodavanijih na Steamu zahvaljujući zatvorenom beta testiranju koje traje do 2. kolovoza

Steamovu ljestvicu najprodavanijih prošlotjednih izdanja predvode predbilježbe za New World, masovku kojom se na tržište pokušava probiti Amazon Games. Spomenuta nas vodi u fikcijski otok Aeternum na kojeg smo izbačeni nakon brodoloma i na kojem ćemo pokušati pronaći sreću i bogatstvo, no natprirodne sile ne dijele naš entuzijazam i eto povoda da dobro ratovanje. Valja naglasiti kako se New World još uvijek nalazi u razvoju i da proboj na početnu poziciju duguje zatvorenom beta testiranju koje je privuklo tisuće igrača, a finalnu inačicu očekujemo za nešto više od mjesec dana, odnosno 31. kolovoza.

Na drugom mjestu našao se RimWorld - Ideology, dodatak za iznimno popularnu simulaciju izgradnje kolonije RimWorld koju je pozitivno ocijenilo čak 98 posto igrača na Steamu. Ova ekspanzija donosi hrpu novih sadržaja i slobodne ruke u izgradnji naše zajednice čudaka. Prije no što prijeđimo na ljestvicu deset najprodavanijih, nadodat ćemo kako se na začelju iste našao Battlefield 1, predzadnje poglavlje ovog serijala koje se do 4. kolovoza nudi uz masivnih 88 posto popusta, odnosno samo 4,79 eura što je sasvim dovoljan povod da ga uvrstite u kolekcije ukoliko ga još uvijek nemate.