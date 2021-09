Najprodavaniji naslovi na Steamu (20.09. - 26.09.)

Obzirom na gotovo šest milijuna mahom vrlo pozitivnih mišljenja igrača na Steamu, ne čudi da i nakon devet godina CS:GO uživa veliku popularnost među igračima koji su od prošlog tjedna dobili priliku nadograditi, inače besplatni FPS, dodatkom CS:GO - Operation Riptide koji je prošli tjedan završio na prvom mjestu prodaje. Za razliku od osnove, istog je ipak potrebno kupiti za 12,75 eura, no za tu cijenu igrači dobivaju pregršt novih sadržaja uključujući nove mape, nove načine igranja, nove izazove i tako redom. Sustav operativnih misija je u potpunosti izmijenjen, te ispunjavanjem tjednih misija igrači imaju priliku birati između različitih nagrada, od novih operativaca i oružja, do kozmetičkih predmeta poput naljepnica i prišivaka.

Druge dvije pozicije pripale su New Worldu, Amazonovom MMO-u koji je u nekoliko navrata odgađan, no ako se u naredna 24 sata nešto ne promijeni, zaigrat ćemo ga sutra. Premda je nedavna beta ukazala na moguće nedostatke, očito je zainteresirala oveći broj igrača obzirom da se predbilježbe svaki tjedan prikazuju na ovoj listi. New World nas vodi na magični otok Aeternum koji je stoljećima bio samo legenda, dok ga brodolomci nisu pukim slučajem otkrili i svatko želi na njemu steći slavu i bogatstvo. Osnovu čine tri frakcije koje su u stalnoj zavadi i našim akcijama širit ćemo njihov teritorij i branit ga, a zanimljivost je kako ne postoje uobičajene klase, već sami odlučujemo hoćemo li navući teški oklop i krenuti u prve redove s mačem u ruci, ispaljivati strijele iz zaleđa ili pak prizivati nadnaravne čarolije. Isprobat ćemo ga svakako, kao uostalom i svaki MMO, i javiti naše dojmove.