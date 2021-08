Najprodavaniji naslovi na Steamu (23.08. - 29.08.)

Iako se o njemu toliko ne piše, Destiny 2 i dalje okuplja brojnu zajednicu koja željno očekuje nove sezone. Pri tome valja spomenuti kako su igrači s potpunim pravom bijesni na Bungie koji je odlučio odgoditi izlazak nove ekspanzije Destiny 2: The Witch Queen sa studenog ove, na veljaču iduće godine čime masa igrača do tada praktički nema što u igri raditi, no to ih nije omelo da pohrle s predbilježbama na novi dodatak koji je prošlog tjedna bio najtraženiji naslov na Steamu. Dapače, najviše se kupovao Deluxe Edition koji dolazi s brojnim dodacima unutar same igre i za njega valja izdvojiti paprenih stotinjak eura, ali eto, fanovima ništa nije previše za igru koju obožavaju.

Na drugom mjestu se našao Aliens: Fireteam Elite, nova kooperativna pucačina na temu besmrtnih Aliena o kojoj su mišljenja prilično podijeljena, a od ostalih noviteta spomenimo odličan strateški naslov Humankind koji nas svojim inovativnim elementima oduševio, no nije bez mana. O Battlefieldu V nećemo trošiti riječi, a svoje mjesto na ljestvici najprodavanijih zaslužio je specijalnom promocijom koja traje do 8. rujna i tijekom nje ga je moguće nabaviti za tričavih 5,99 eura, odnosno niti pedesetak kuna.