Najprodavaniji naslovi na Steamu (24.05. - 30.05.)

Premda su mu ocjene vrlo šarene i variraju od onih koje kritika daje osrednjim do odličnim igrama, Biomutant se tijekom prošlog tjedna po prodaji ipak izborio za vodeću poziciju na Steamovoj ljestvici najprodavanijih. Koliko će se na njoj zadržati, ostaje da vidimo, no za Grand Theft Auto V svakako ne brinemo jer seunatoč godinama praktički svaki tjedan pojavljuje.

Krajem prošlog tjedna poredak svakako nije izgledao ovako, no kako na Steamu od četvrtka traje promocija pod nazivom Open World tijekom koje se uz velike popuste nude naslovi otvorenog svijeta i istraživanja, u priču su se upleli i neke starije igre poput Need for Speed Heat i ARK: Survival Evolved koje su prigodno snižene za čak 80 posto, pa ih možete kupiti za samo 13,99, odnosno 10,99 eura, dok je Sea of Thieves, koji se visoko popeo, trenutno dobavljiv upola cijene. Promocija Open World završava danas u 19 sati po našem vremenu, pa bacite oko što se nudi - ne dvojimo da ćete pronaći nešto po svom ukusu.