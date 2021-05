Najprodavaniji naslovi na Steamu (26.04.-02.05.)

Iako nije u samom vrhu, novi Resident Evil se tjedan dana prije izlaska našao na ljestvici najprodavanijih naslova, i to u oba izdanja, standardnom i nešto bogatijem i skupljem, Deluxe Editionu

NieR Replicant ver.1.22474487139... je već u prvom tjednu na tržištu pao s prvog na pretposljednje mjesto na Steamovoj ljestvici najprodavanijih naslova koju po ustaljenom rasporedu donosimo svakog ponedjeljka. Vodeću poziciju je, zahvaljujući velikom popustu od čak 50 posto, prepustio starom znancu Playerunknown's Battlegrounds, no zato se It Takes Two i bez promocije drži više nego odlično.

Obzirom da će ovaj tjedan obilježiti izlazak novog Resident Evila uz podnaslov Village, ne čudi da se ova akcijska horor avantura pojavila na ovoj ljestvici i to u dva izdanja, od kojih skuplje, Deluxe Edition, igračima donosi DLC Trauma Pack uz desetak eura veću cijenu.