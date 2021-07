Najprodavaniji naslovi na Steamu (28.06. - 04.07.)

Sam vrh ovotjedne ljestvice najprodavanijih igara na Steamu je pripao Playerunknow's Battlegroundsu koji je pokrenuo čitav val battle royale naslova bez kojih je danas teško zamisliti mutiplayer scenu. Spomenuti duguje uspjeh svježoj nadogradnji koja donosi novu mapu, oružja i vozila, ali i velikoj ljetnoj rasprodaji, baš kao i preostala izdanja koja su se našla u prvih deset mjesta. Zanimljivo je kako je Sea of Thieves ponovo ostvario odličan rezultat i završio na viskom drugom mjestu obzirom da je sam izlazak bio poprilično grbav, no stalne nadogradnje i dodavanje novih sadržaja su ga ipak doveli u red, te ga igrači sve više igraju.

Već smo u par navrata pisali kako se Sonyjeva odluka da ekskluzive vezane uz PlayStation prebaci na PC pokazala više nego dobrom, a to dokazuje i pojava Horizon Zero Dawna Complete Edition na prošlotjednoj ljestvici, na kojoj se po običaju uglavio i Grand Theft Auto: Premium Edition kojeg u ovom paketu možete kupiti za samo 14,80 eura. Ovom prigodom upozoravamo kako Steam Summer Sale traje do 8. srpnja, pa ako još uvijek dvoumite glede nabavke određenih naslova, krajnje je vrijeme za akciju.