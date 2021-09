Najprodavaniji naslovi na Steamu (30.08. - 05.09.)

Steamove prošlotjedne prodajne rezultate predvodi Battlefield V, a odlično stoji i svježi Pathfinder: Wrath of the Righteous koji se pri vrhu liste našao s čak dva izdanja

Premda svi željno očekujemo Battlefield 2042 koji stiže idući mjesec, Battlefield V je, sudeći po prošlotjednoj ljestvici najprodavanijih naslova na Steamu, i dalje poprilično popularan obzirom da je završio na prvom mjestu prodaje nadmašivši nova izdanja. Dakako, ovako veliki uspjeh nije pao s neba, već je potaknut promocijom koja traje još dva dana, odnosno do 8. rujna, a do tada možete ugrabiti Battlefield V Definitive Edition za samo 5,99 eura što je svakako prilika koja se ne propušta.

Slijedi ga Pathfinder: Wrath of the Righteous kojeg potpisuje ista ekipa koja nam je priuštila nebrojene sate zabave uz Pathfinder: Kingmaker. Riječ je o fantazijskom RPG-u u kojem lutamo Worldwoundom, mjestom na kojem su se otvorila vrata u drugu dimenziju iz koje su zastrašujuća bića preplavila poznati svijet. Kako stoji u opisu, na raspolaganju nam je 25 klasa, 12 rasa i preko tisuću magija i sposobnosti kojima sami oblikujemo igrivost po vlastitom ukusu. Put do ujedinjenja ljudi protiv terora je trnovit i odluke su teške, a ovisno o istima u konačnici možemo završiti kao plemeniti paladin, zli nekromanser s hordama nemrtvih pratitelja ili nešto potpuno deseto.

Od ostalih naslova na ovoj ljestvici uspješnosti, spomenuli bismo prošlotjedni broj jedan, Destiny 2: The Witch Queen Deluxe, ekspanziju za Destiny 2 koju smo trebali zaigrati krajem ove godine, no Bungie je izlazak odgodio tek za veljaču što, sudeći po reakcijama igrača, nije bio baš najpametniji potez, dok Naraka: Bladepoint, battle royale s gomilom inovacija i dalje bilježi odlične rezultate i nalazi se na trećem mjestu po prodaji.