Najprodavaniji prošlotjedni naslovi na Steamu (05.04.-11.04.)

Od kada su izašli, Outridesi bilježe odlične prodajne rezultate i na prvom su mjestu po broju prodanih primjeraka na Steamu. Na istom su nakon osam tjedana vladavine smijenili odlični Valheim, a između njih su se ugurali naslovi na popustima, uz izuzetak kooperativne avanture It Takes Two.

Naime, na Steamu je trenutno aktualna promocija igara pod okriljem Xbox Game Studiosa, pa je primjerice Forza Horizon 4 moguće nabaviti uz 35 posto popusta, dok je cijena Sea of Thievesa prepolovljena. Na ljestvicu se također ugurao Valve Indeks VR kit koji sadrži sve što vam je potrebno za kompletno VR iskustvo, no to zadovoljstvo ćete morati i prilično papreno platiti - 1.079 eura.