Nakon redizajna i nekoliko odgoda, Ubisoft je spreman za objavu XDefianta

Ubisoft je već u nekoliko navrata dokazao kako pametna politika i razvoj nakon izlaska mogu od prosječnih i slabijih igara napraviti dugotrajne projekte koji okupljaju vjerne zajednice. Najbolji je primjer, dakako, Rainbow Six Siege, a na popisu se svakako nalaze i For Honor, kao i The Division 2 koji imaju nešto manje igrača, no opet dovoljno da se u spomenute i dalje isplati ulagati.

Iznimka je Skull and Bones koji teško da će se ikad više uzdići iz gliba u kojem se nalazi, premda ni takav scenarij nije isključen, no u slučaju XDefianta Ubisoft je ipak pažljivije pristupio pripremama prije izlaska i očito im nije namjera objaviti igru u bilo kojem stanju, pa naknadno vršiti prepravke.

Najava spomenute free-to-play pucačine je prije tri godine prošla vrlo slabo i svi su se pitali treba li nam još jedan shooter koji se po ničemu ne ističe od postojeće i uhodane konkurencije. Tek nakon godinu dana šutnje i napornog redizajniranja poglavito usmjerenog prema naglasku na taktiziranju,

Ubisoft je predstavio potpuno drugačiju igra koja je pobudila interes igrača, pa je nakon otvorenog beta testiranja ponovo zasukao rukave i ispravljao i poboljšavao stvari u koje je zajednica upirala prstom. Posljednje testiranje 17. travnja je pokazalo da se trud isplatio, obzirom da su prijenosi na Twitchu imali više gledatelja nego što su to zbrojeno imali Warzone 2.0 i Modern Warfare II, pa su gazde zaključile kako je vrijeme za službeni izlazak koji je zakazan za 21. svibanj.

Ukratko, XDefiant donosi timsko napucavanje uz klase i frakcije, od kojih svaka dolazi s vlastitim sposobnostima. Zanimljivost je kako su lokacije mapa na kojima će se voditi okršaji preuzeti iz postojećih Ubisoftovih igara, a isto vrijedi i za frakcije, pa Phantoms dolaze iz Ghost Recona, Libertad iz Far Crya, Cleaners iz The Divisiona i tako redom. Uglavnom, nakon izlaska navedenog datuma u šest tjedana imat ćemo priliku isprobati pet frakcija na 14 mapa i uz pet igrivih modova: Domination, Hot Shot, Occupy, Escort i Zone Control.

Nakon toga kreću tromjesečne sezone koje će predstaviti nova oružja, mape i dodatne frakcije, uz nezaobilazno balansiranje postojećih ovisno o povratnim informacijama zajednice. U svakom slučaju, XDefiant zvuči i izgleda vrlo zanimljivo, tim više što je riječ o free-to-play projektu koji će zasigurno privući veliki broj igrača.