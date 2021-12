Neki novi klinci rasturaju klasični Tetris, savršenu esportsku igru za YouTube generaciju

Michael Artiaga nosi nadimak Pas, a nadaleko je poznat po tome što je dvostruki svjetski prvak u igri koja je skoro tri puta starija od njega. Ima samo 14 godina, ali njegovi se prsti po uskom Nintendo kontroleru pomiču brzinom i vještinom koja oduzima dah. U manje od 10 minuta Michael je u stanju skupiti bodove i doseći razine nezamislive tijekom prvih 25 godina postojanja igre.

Braća predvode novi val

Da je Tetris fenomen o kojem vrijedi pisati, otkrio je i New York Times koji je svoje stranice posvetio upravo Michaelu Artiagu i njegovom najvećem rivalu koji živi preko puta Michaelove spavaće sobe, u obiteljskoj kući u Fort Worthu u Teksasu. Brat Andy ima 16 godina i na Svjetskom prvenstvu u klasičnom Tetrisu 2020. osvojio je drugo mjesto; ove je godine bio treći.

Michael Artiaga zvan Pas dvostruki je svjetski prvak u klasičnom Tetrisu

Braća Artiaga predvodnici su novog vala turnirskog Tetrisa. Zanimanje za vintage video igre raste, a broj prijava za Svjetsko prvenstvo u klasičnom Tetrisu raste iz godine u godinu. Nostalgija je svakako važan razlog, ali ne i jedini. Naime, kako primjećuju organizatori turnira, natjecatelji su sve mlađi i mlađi.

Klub zanesenjaka

Gotovo desetljeće svijetom Tetrisa vladao je Jonas Neubauer. Čovjek iz Kalifornije bio je glavni junak dokumentarca "Ecstasy of Order" iz 2011. koji se bavio skupinom vrlo vještih, pomalo opsesivnih natjecatelja u Tetrisu. U njemu je nekoliko igrača raspravljalo o "Tetris efektu", kad vam komadići Tetrisa prolaze pred očima i kad radite druge stvari u životu: tuširate se, vozite, jedete...

Trenutak koji jepromijenio povijest Tetrisa: dotad neprikosnoveni Jonas Neubauer (37) gubi finale od 16-godišnjeg Josepha Saeleea

Film je kulminirao turnirom, prvim Svjetskim prvenstvom u klasičnom Tetrisu na kojem je proglašen "Tetris Master" na starinskoj konzoli Nintendo Entertainment Systema. Neubauer je tada osvojio svoj prvi od sedam naslova u sljedećih osam godina.

Ti su natjecatelji uglavnom bili veseljaci koji su devedesetih odrastali ​​uz Game Boy konzole i računala, da bi se sad jednom godišnje okupili oko Nintenda postavljenom u Portlandu i zaigrali Tetris na turniru za koji osim njih nitko nikad nije čuo.

Smjena generacija

Sve se okrenulo naglavačke 2018. kada je tada 37-godišnji Neubauer u finalu izgubio od 16-godišnjaka Josepha Saeleea. Klinac nije igrao kao normalno biće; bio je poput izvanzemaljaca, pričali su kasnije svjedoci događaja koji je Tetris približio YouTube generaciji. Video njegove pobjede pregledan više od 17 milijuna puta, a repriza finala prikazana na ESPN2 tijekom pandemije.

Saeleejev način baratanja kontrolerom bio je toliko neobičan da je dobio novo ime: hypertapping

Saeleejev način baratanja kontrolerom bio je toliko neobičan da je dobio novo ime: hypertapping. Neki su njegov stil usporedili s Fosbury Flopom, načinom skakanja koji je svojedobno revolucionirao skok u vis. Stariji igrači shvatili su da Tetris pogrešno igraju već 30 godina.

No, hypertapping je bio samo nagovještaj onoga što dolazi. Pokazalo se da je Tetris zapravo idealna esportska igra.

Rasturanje semafora

Poanta Tetrisa nije se mijenjala otkako je ovu igru 1984. osmislio ruski računalni programer Aleksej Leonidovič Pažitnov, krateći vrijeme u računalnom centru Sovjetske akademije znanosti.

Tetris jw 1984. osmislio sovjetski računalni programer Aleksej Leonidovič Pažitnov

Kvadratići u sedam različitih oblika pada s vrha ekrana, a igrač mora očistiti redove, usmjeravajući dijelove tako da pokriju širinu zaslona. Kako igrači napreduju, komadi padaju brže, a ako se redovi ne brišu dovoljno brzo, slažu se do vrha zaslona i igra je gotova.

Godinama je semafor imao samo šest znamenki, a broj bodova koje je igrač mogao zaraditi čišćenjem linija bio je ograničen na 999.999. Do togu su rezultata prije 2010. stigla samo dva igrača, Neubauer i Harry Hong. No, prošle godine do maksimuma je barem jednom stiglo čak 40 igrača. Michael Saelee je to uradio čak 12 puta. Vrijeme je za veliku prilagodbu pravila i promjenu semafora.