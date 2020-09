Nintendo Direct Mini otkrio dva nova Monster Huntera, Hades, novi Ori i još nekoliko igara za Switch

Prije par sati je Nintendo održao novu Direct Mini prezentaciju koja je vlasnicima Switcha pokazala što “partneri” pripremaju za tu izuzetno popularnu konzolu. S prethodne dvije prezentacije fanovi nisu bili baš zadovoljni, ali današnja je u malo manje od 16 minuta donijela prikaze za 11 igara od koji su neke dostupne od danas, neke stižu uskoro, i par koje će izaći tijekom 2021. godine. Idemo redom.

Monster Hunter: Rise

Capcom je danas otkrio čak dvije nove igre u svojem RPG serijalu koji je postao izuzetno popularan nakon izlaska Monster Hunter: Worlda. Obje su ekskluzive za Switch, a prva je Monster Hunter: Rise. Radi se o otvorenom svijetu u kojem ćete moći istraživati kojim god redoslijedom želite, tim je pripremio nove beštije, kao i nove mehanike za njihovo ubijanje ili lov. Također, moći ćete opet igrati sami ili u online kooperativnom modu za četiri igrača.

Monster Hunter: Rise izaći će 26. ožujka za Nintendovu konzolu, a već od danas su otvorene predbilježbe putem eShopa. Capcom je pripremio i posebne stranice za novu igru, a svi koji žele više informacija o obje mogu pogledati i Monster Hunter Direct.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Oni koji žele malo drugačije Monster Hunter iskustvo, od izgleda i priče do koncepta i mehanika, mogu ga potražiti u igri Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Ako se želite umjesto lovom baviti sklapanjem prijateljstava s beštijama, ova igra će vam tu opciju ponuditi.

Zasad nije poznato više detalja o samoj igri i znamo da će stići na ljeto 2021. godine, a do tada možete spremiti službene stranice koje trenutno imaju samo osnovne informacije i koje će Capcom ažurirati kada budu spremni.

Hades

Nova igra Supergiant Gamesa (Bastion, Transistor, Pyre) bila je hit već u Early Accessu, a od danas je dostupna verzija 1.0 koja opet proširuje već bogato rogue-like iskustvo s grčkom mitologijom. Hades je izašao nedugo nakon otvaranja Epic Games Storea, sredinom prosinca 2018. godine i tamo je proveo godinu dana kao ekskluziva. Zatim je postao dostupan i putem Steama, da bi od danas igra stigla i na Switch.

Svi zainteresirani igrači mogu u sve tri trgovine – EGS, Steam i eShop – nabaviti igru po 20 posto sniženoj cijeni, a ako volite rogue-likeove i još Hades niste zaigrali, igra je odlična. Uz izvrsne mehanike, glumu, animacije, izgled i glazbu, dočekat će vas zanimljiva priča i likovi. Bacite oko na službene stranice ako ste zainteresirani.

Ori and the Will of the Wisps

Jedan od najboljih platformera i indie igara koje su izašle ove godine svakako je Ori and the Will of the Wisps, a nakon što je bio dostupna za PC i Xbox One, kao i original sada je stigao i na Nintendovu konzolu.

Ako želite nastaviti Orijevu dirljivu priču, na Switchu to možete napraviti od danas. Akcijski platformer dostupan je po cijeni od 29,99 američkih dolara u eShopu, a najavljena je i predivna fizička verzija za kolekcionare koju će prodavati kompanija iam8bit. Sve ostale informacije možete pročitati na stranicama koje je pripremio Moon Studios.

Disgaea 6: Defiance of Destiny

Nova igra u serijalu taktičkih RPG-ova Disgaea izaći će idućeg ljeta, objavili su Nippon Ichi Software i NIS America. To je prvi novi naslov nakon šest godina, a Defiance of Destiny je zakazan za ljeto 2021. godine.

Službeni opis kaže sljedeće: „Upoznajte Zeda, hodajućeg mrtvaca koji je se uzdigao iznad svih osim jednog – God of Destructiona. Može li običan Netherworld zombi ustati i uništiti boga? Zbog stvari kao što su Super Reincarnation, 3D prikaz (po prvi put u povijesti serijala) i mogućnost podešavanja gameplay iskustva, ovo je savršena igra za nove fanove, kao i dugogodišnje ljubitelje serijala Disgaea“. Službene stranice ne kriju više detalja od toga, ali ih možete spremiti ako želite biti u toku s novostima.

Ostale najave

Sve ostalo što je spomenuto ukratko ćemo vam prenijeti. Dvije igre koje su već dostupne na drugim platformama i jedna koja nije dobit će svoje verzije za Switch. Oni koji žele pucati ljude iz snajpera moći će to napraviti za ove blagdane kada izađe Sniper Elite 4. Ako ste se zaželjeli snijega i hladnoća, moći ćete ih iskusiti barem virtualno kada danas postane dostupna survival igra The Long Dark. Oni koji pak na ovoj prijenosnoj konzoli žele taktizirati imat će tu opciju kada mafijaški Empire of Sin izađe za Nintendovu konzolu 1. prosinca (predbilježbe su otvorene).

Posljednje tri igre koje su preostale uključuju fitnes igru, šarenu simulaciju i šašavi 3D platformer. Prva je Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise, pa ako se želite prije blagdana malo utegnuti, moći ćete ovu igru nabaviti od 4. prosinca. Peti nastavak u serijalu Rune Factory odgođen je za iduću godinu, pa ćete svoj novi život rendžera koji čuva grad morati započeti nešto kasnije. Oni koji su raspoloženi za 3D platformersku akciju dočekat će je na proljeće iduće godine kroz Balan Wonderworld.

Ako želite, možete pogledati i cijelu prezentaciju u komadu, nalazi se ispod teksta.