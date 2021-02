Nioh 2 dostupan i na računalima

Prije malo manje od godine dana na PlayStation 4 je stigao Nioh 2, nastavak na odlično prihvaćen soulslike RPG u koji je Team Ninja ipak ubacio neke svoje ideje i novosti. Kao i s originalom, oni koji igraju na PC-u morali su pričekati port, a on je danas konačno stigao, uz poboljšanu verziju za PlayStation 5.

Svi zainteresirani igrači koji preferiraju igrati na računalima mogu nabaviti igru putem Valveovog servisa gdje se prodaje pod imenom Nioh 2 - The Complete Edition. Kao što sami možete zaključiti, radi se o verziji koja uključuje sve dodatke koji su izašli za PlayStation 4, a svi koji je nabave unutar tri tjedna od izlaska dobit će dva posebna oklopa koje ćete koristiti ovisno o spolu lika kojeg napravite.

Uz osnovnu igru tim je izdao tri veća dodatka - The Tengu's Disciple, Darkness in the Capital i The First Samurai - a svaki igrače vodi na posebnu lokaciju i ubacuje novosti. Što se PC verzije tiče, tim je pripremio podršku za igranje mišem i tipkovnicom, kao i za kontrolere koji nisu za PS4, podršku za 4K Ultra HD, ultrawide, HDR i 144 Hz monitore i mogućnost biranja između 60/120 sličica u sekundi. Prvi dojmovi igrača na Steamu su podijeljeni. U vrijeme pisanja bilo je 410 recenzija od kojih je samo 51 posto bilo pozitivnih. Oni koji su kupili igru najviše se žale na PC kontrole (na što im neki kažu da igraju kontrolerom) i na probleme s performansama. Budući da je igra tek izašla, ni izdavač ni tim se nisu javili, ali će vrlo vjerojatno uskoro izdati koju zakrpu.

Za one koji nisu upoznati, službeni opis igre kaže da se radi o "masocore akcijskom RPG-u". U prijevodu, igra za "hardcore mazohiste", odnosno iskustvo koje je namjerno izuzetno teško i u kojem ćete izazove pronaći na svakom koraku. U odnosu na original, gdje je protagonist bio određen, ovog puta možete napraviti vlastitog lika, podesiti izgled i zatim krenuti s istraživanjem brojnih lokacija diljem Japana u Sengoku eri. Veliki naglasak stavljen je na kompleksnu borbu i raznolikost buildova, pa ćete se više zabavljati kad pronađete kombinaciju koja vam odgovara.

Nioh 2 dostupan je za PC, PlayStation 4 i PlayStation 5, a na sve tri platforme prodaje se za 59,99 eura. Team Ninja prema nedavno objavljenom intervjuu ima u planu brojne igre, ali među njima nisu ni Nioh 3, ni novi Ninja Gaiden. Zasad nisu spremni ništa objaviti, ali vjerojatno će imati nešto za podijeliti dok traje sezona sajmova. Do tada možete uživati u sjeckanju Yokaija i više se informirati na službenim stranicama.