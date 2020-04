Novi Assassin's Creed zove se Valhalla, bavi se Vikinzima, stiže ove godine

Jučer je umjetnik Kode Abdo, poznatiji kao BossLogic, putem prijenosa uživo na Twitchu i YouTubeu u roku od osam sati nacrtao i pokazao nam u kojem će se okruženju odvijati nova igra u serijalu Assassin's Creed. Osim toga, saznali smo da je puno ime igre Assassin's Creed Valhalla, dok je sve ostale detalje izdavač ostavio za službenu premijeru koja se održala danas u 17 sati.

Za početak, možete pogledati ubrzanu snimku jučerašnjeg crtanja:

Za nastavak, možete pogledati današnji najavni trailer za novu igru u popularnom serijalu:

Kao što joj ime kaže i kao što se prema jučerašnjoj slici moglo zaključiti, Assassin's Creed Valhalla pratit će Vikinge, a čak 15 Ubisoftovih studija radi na igri. Glavni je Ubisoft Montreal, zaslužan za nastavke Black Flag i Origins, a ostali timovi diljem svijeta pomažu s razvojem. Radnja se odvija u 9. stoljeću i pratit ćemo Vikinga imena Eivor i njegov ili njezin klan. Kao i u Odysseyu, moći će te birati spol glavnog junaka, a ovog puta ćete moći podesiti izgled - frizura, tetovaže, odjeća, oprema i ratničke boje.

Opis priče glasi ovako: "Zbog neprestanih ratova i sve manje resursa, Eivorov klan Vikinga odlazi iz Norveške i preko smrznutog Sjevernog mora odlazi do plodne Engleske, čija su kraljevstva u rasulu. Igrači će voditi ovaj klan i morati izrezati novu budućnost korištenjem brutalnih borilačkih tehnika vikinških ratnika uz dorađen borbeni sustav koji će vam omogućiti da u svakoj ruci nosite jedno oružje i uklonite izuzetno raznoliku postavu neprijatelja. Kako biste osigurali resurse, odlazi ćete na razne lokacije u svojem brodu i pljačkati ih kako biste nabavili potrebna bogatstva i zalihe. Kako se Vikinzi počinju naseljavati nailaze na otpor Sasa, uključujući kralja Alfreda Velikog, koji ih je prozvao poganima i koji želi biti jedini vladar u civiliziranoj Engleskoj."

Ubisoft kaže kako će svaka vaša odluka imati trajni utjecaj na svijet, a da nasilje neće biti jedina taktika kojom ćete dolaziti do željenih rezultata. Ipak, borba igra važnu ulogu i ovo će biti najbrutalnija verzija koju smo do sada imali prilike vidjeti u ovom dugovječnom akcijskom serijalu. Ako vam se ne bude sviđalo odrubljivanje glava, komadanje udova i gnječenje, uvijek možete koristiti poznati Hidden Blade za brže i preciznije skraćivanje muka protivnicima.

Assassin's Creed Valhalla je u izradi za PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X, a igru ćemo zaigrati krajem godine. Predbilježbe su otvorene već od danas, pa ako želite možete već sada to odraditi. Oni koji planiraju igrati na računalima, moći će birati između Uplay i Epic Games Store trgovina, dok se one za konzole nalaze u PSN, odnosno Microsoftovoj trgovini. Ubisoft je već pripremio i stavio dosta detalja na službene stranice, pa ih možete proučiti i pratiti ako želite biti u toku.