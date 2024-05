Novi Call of Duty navodno stiže na Xbox Game Pass

The Wall Street Journal doznaje od navodno pouzdanih izvora da će se sljedeći nastavak Call of Dutyja ove godine naći na Xbox Game Passu. Više detalja bit će poznato već početkom lipnja

Microsoft je navodno odlučio dodati nadolazeći nastavak Call of Dutyja na Xbox Game Pass. Kako doznaje The Wall Street Journal, tvrtka će objaviti dolazak popularnog serijala igara tijekom svojeg izlaganja koje je zakazano za 9. lipnja.

Kako prenosi The Verge, u ovom trenutku nije jasno planira li Microsoft dodatno naplaćivati Call of Duty unutar Game Passa, niti hoće li pretplata zbog toga poskupjeti. Treba istaknuti da Activision prodaje nove nastavke Call of Dutyja za oko 70 eura, a u prosjeku prodaju više od 20 milijuna primjeraka.

Inače, priča novog Call of Dutyja navodno će se odvijati tijekom Zaljevskog rata 90-ih godina u Iraku. Konkretniji detalji mogli bi biti poznati već 9. lipnja, kada će Microsoft najaviti i novi Gears of War.