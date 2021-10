Novi detalji o Horizon Forbidden Westu, nastavku velikog hita koji uskoro stiže na PlayStation

Već je na prvi pogled bilo jasno kako je Horizon Zero Dawn veliki hit koji je to i dokazao dvije godine nakon izlaska 2017. godine kada je prijavljeno preko deset milijuna prodanih primjeraka uz napomenu kako ekspanzija The Forzen Wilds i naknadna objava za PC nisu uračunati u tu cifru. Igrači su se zaljubili u Aloy i njene avanture u postapokaliptičnom svijetu kojim dominiraju mašine i odluka o nastavku je bila logičan slijed događaja. Iako smo Horizon Forbidden West trebali zaigrati do kraja ove godine, naknadno je odgođen, što je developerima dalo prigodu da nas detaljnije upoznaju s osnovnim značajkama ove akcijske avanture koja nas ovaj put vodi u zapadni dio negdašnjeg SAD-a, točnije Utah, Nevadu i Kaliforniju.

Kao i u prethodniku, autori su posebnu pažnju posvetili glatkim animacijama i općenito fluidnom kretanju kroz okruženje, za što su u Horizon Forbidden West uvrstili i nove mehanike koje su predstavljene u prvom promotivnom videu koji prikazuje konkretnu igrivost. Aloy će se glatko penjati po strmim stijenama i jurišati ravnicama na novim mašinama koje će moći zajahati, dok će na određenim mjestima koristiti uže s kukom za penjanje, odnosno futuristički padobran koji će joj omogućiti brzinsko spuštanje s litica što, kao igrači koji su utukli stotinjak i više sati u prethodnika, svakako pozdravljamo.

Kako navodi David McMullenvodeći dizajner sustava u Guerrilla Gamesu, slobodno penjanje je jedna od velikih novosti koja im je omogućila izradu masivnih terena po kojima se možemo verati, dakako kada to vizualno ima smisla. Oni koji su igrali prvi dio, vjerojatno se sjećaju da je penjanje po strmim liticama bilo moguće isključivo u situacijama kada smo na stijenama imali uporišta izrađena ljudskom rukom, što je bilo poprilično rijetko, no sada nam spomenuta neće trebati jer će Aloy biti agilnija i spretnija. Ovaj element je, logično, u uskoj vezi s kukom čije će korištenje istraživanju dati potpuno novu dimenziju i potaknuti nas na istraživanje.

Sve odluke prilikom dizajniranja igrivosti su usmjerene na veću slobodu i dinamičku interakciju s okruženjem, pa ćemo u jednom trenutku uklizavati ispod pobješnjelih strojeva, da bismo se u drugom kukom zakvačili za drvo i vinuli u nebesa, te s visine precizno lansirali strijelu u slabu točku zvijeri ispod nas. Dakako, to sve u pokretu izgleda iznimno efektno i zabavno, no kao i kod prethodnika, najvažnije je u pravom trenutku iskoristiti pravu sposobnost i oružje, što je nešto što možete naučiti samo praksom. Uz nove opcije developeri su se suočili s izazovom kreiranja svijeta koji je prepun mogućnosti kako bi igrači iskoristili nove pokrete ili alate na načine koje ni tvorci igre nisu predvidjeli.

Kako smo imali priliku vidjeti u promotivnom videu, Aloy će na raspolaganju imati Shieldwing, padobran koji omogućava lagano prizemljenje, te Pullcaster, mehaničku napravu na zglobu. Prva funkcija iste je ranije opisana kuka, dok je druga vitlo kojim ćemo dinamički manipulirati, pomicati i uništavati predmete u okruženju. Primjerice, nedostupnu škrinju s blagom do koje je nemoguće fizički stići, jednim pokretom možemo privući ili pak doslovce otkinuti zaštitni poklopac s otvora koji nam otvara novi smjer napretka.

Riječ-dvije o samoj borbi je u novom blogu dao i Denis Zopfi, vodeći dizajner tog dijela igre za kojeg kaže da daje daleko više opcija, a iste su primijenjene na oružja za blisku borbu, odijela, sposobnosti i sve nove mehanike koje su u igru uvrštene. Dok smo ranije modificirali oružja i odijela praktički u letu, u Horizon Forbidden Westu ćemo za to koristiti posebne radne stolove, te u tom procesu otključavati nova mjesta za modifikacije, otpornosti na razne vrste napada i specifičnosti koje su vezane uz opremu koju nosimo. Dakako, ne treba zaboraviti ni klasično razvojno stablo koje je redizajnirano i još više razgranato uz mogućnost nadopunjavanja sposobnosti novima kako ih napretkom otključavamo.

Sve to će se odraziti u samim borbama koje su niz dalekometnih i bliskih poteza koje developeri nastoje još više povezati. Kako objašnjava Zopfi, Aloy nije lik koji bi se pouzdao u čistu silu, već uvijek nastoji nadmudriti svoje protivnike i praktički natjerati igrače da kombiniraju napade. U tu svrhu su stvorene i nove sposobnosti poput Resonator Blasta koji udarcima po protivniku puni koplje, da bi u punoj snazi sva akumulirana energija bila ispražnjena na udaljenog neprijatelja za čime slijedi projektil koji aktivira ogromnu eksploziju.

Dok su u prethodniku bitke sa strojevima i ljudskim protivnicima bile razdvojene, u Horizon Forbidden Westu neke frakcije mogu jahati mašine kao i Aloy, što ih čini iznimno brzim i opasnim protivnicima. Zbog toga će u bitkama biti ključno razlučiti trebamo li prvo napasti jahača koji ima oružje, ili njegovog ljubimca koji je sam po sebi ubilački stroj. Postojećem arsenalu poznatih i iskušanih oružja bit će dodani i neki novi primjerci poput Spike Throwera koji je spreman isporučiti masivnu količinu štete većim protivnicima, dakako, ukoliko odaberemo streljivo na koje je naša meta posebno ranjiva.

Sve ove informacije zvuče prilično zanimljivo i vjerujemo da fanovi s nestrpljenjem čekaju priliku iskusiti još više slobode koju će im talentirana ekipa Guerrila Gamesa priuštiti u Horizon Forbidden Westu.