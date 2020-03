Novi sadržaji za Guild Wars 2, najavljen Blade Runner: Enhanced Edition, Comanche u early accessu…

Stranice Guild Warsa 2 donose opsežan prikaz novih sadržaja na kojima developeri rade, kao i natuknicu kako je u pripremi treća po redu ekspanzija za ovaj MMORPG. Westwoodov Blade Runner bi do kraja godine trebao dobiti remaster, futuristička akcijska "simulacija" Comanche je krenula put programa ranog pristupa, dok je Epic Games Store obnovio ponudu besplatnih igara koje možemo uvrstiti u kolekcije u narednih tjedan dana, no krenimo redom.

Guild Wars 2 ne posustaje

ArenaNet je na službenim stranicama Guild Warsa 2 objavila poduži popis novotarija koje stižu u ovu masovku već od idućeg tjedna. Pod imenom Visions of the Past: Steel and Fire, novi sadržaji će postati dostupni već 17. ožujka, a u svijet Guild Warsa 2 vraćaju festivale, kao i treću epizodu The Icebrood Sage. Potonja će biti fokusirana na osvajanje i obranu područja na PvE mapi uz igrivost preuzetu iz popularnog WvW moda, a grafički je inspirirana američkim sjeverozapadom. Ljubitelji PvP-a će također doći na svoje mogućnošću izrade amuleta Transcendence i legendarnog prstena Conflux u WvW načinu igranja, a početkom ljeta u planu je povratak Tournament of Legendsa, kao i nekih PvE scenarija predstavljenih prošle godine uz dodatak novih.

Ipak, najveću pozornost u ovoj objavi privlači najava izrade treće ekspanzije o kojoj doduše nedostaje konkretnih informacija, no zna se kako će ista donijeti nove elemente igrivosti i priču, dok će svi naknadni detalji uključujući datum objave biti objavljeni naknadno. Detaljnije informacije o ovim novostima potražite ovdje.

Najavljen Blade Runner: Enhanced Edition

Westwoodov Blade Runner je objavljen davne 1997. godine i po nekima predstavlja jednu od najzanimljivijih point-and-click avantura tog doba čemu je doprinijela vrhunski izrežirana razgranata priča koja nadopunjuje istoimeni film Ridleya Scotta na kojem se temelji. Prema zajedničkoj objavi Nightdive Studiosa i Alcon Entertainmenta, ova je igra predugo bila zaboravljena, s čime se apsolutno slažemo, te su je zajedničkim snagama odlučili obnoviti na grafičkom sustavu KEX koji je poslužio za suvremene prerade klasika kao što su System Shock: Enhanced Edition, Turok, Turok 2: Seeds of Evil, Blood i Forsaken Remastered.

Kad ga već spominjemo, recimo kako je prije određenog vremena GOG.com ugrabio prava za prilagodbu suvremenim računalima i nudi ga putem svojih stranica, no za razliku od istog, Blade Runner: Enhanced Edition kako je ime nove inačice, dolazi s novim modelima likova i animacijama, osuvremenjenim međuscenama, podrškom za razne načine kontrola i više razlučivosti, te još nekim nadograđenim elementima koji će naknadno biti otkriveni. Prema planu, Blade Runner: Enhanced Edition bi trebao postati dostupan do konca godine na Steamu i konzolama.

Comanche dostupan u razvojnoj verziji

Nakon beta testiranja o kojem smo nedavno pisali, futuristička letačka pucačina Comanche je putem Steama dostupna u razvojnoj inačici koja će tijekom razdoblja early accessa biti postupno nadograđivana. Kao što je obećano, uz multiplayer kao osnovni način igranja, developeri su na zahtjev igrača uvrstili i mogućnost solo igranja, doduše, tek jednog scenarija, no kažu kako će ovaj dio igre biti konstantno nadograđivan novim misijama.

Smješten u blisku budućnost, Comanche nam daje u ruke suvremeni borbeni helikopter istog imena nakrcan raznim vrstama naoružanja, kao i dronovima kojima je moguće direktno upravljati. Prema planu, program ranog pristupa bi trebao trajati do šest mjeseci, pa bi punu verziju trebali zaigrati tijekom jeseni, a sve dodatne detalje o ovom remakeu legendarne igre koju su mnogi igrali bez zvuka na pradavnim predcima suvremenih PC-a potražite ovdje.

Nova ponuda Epic Games Storea

Od jučer su korisnicima Epic Games Storea na raspolaganju čak tri naslova koje mogu bez ikakve naknade uvrstiti u kolekcije i zadržati zauvijek. Konkretno, riječ je o igrama Anodyne 2: Return to Dust, A Short Hike i Mutazione koje će biti dostupne do 19. ožujka, a naslijedit će ih Ubisoftovi Watch Dogsi koje uistinu ne trebamo posebno predstavljati, kao i proslavljena pričom vođena istraživačka avantura The Stanley Parable.

Anodyne 2: Return to Dust je okarakteriziran kao indie avantura u kojoj skakućemo nevjerojatnim područjima, istražujemo 2D tamnica unutar tijela likova, susrećemo brojne čudne osobe i pokušavamo spasiti svijet od Nano prašine. A Short Hike nas pak vodi u pustolovinu osvajanja Hawk Peaka tijekom koje susrećemo ostale penjače i istražuje pikseliziranu prirodu u potrazi za novim stazama, dok nas nadnaravni Mutazione upoznaje s osobnom dramom petnaestogodišnje Kim u izoliranoj zajednici gdje pokušava spasiti svoju baku koja je unuci namijenila mnogo važniji zadatak.