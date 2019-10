Objavljeni sistemski zahtjevi za COD: Modern Warfare, RDR 2 i Star Wars Jedi: Fallen Order

Izgleda da je danas dobar dan za objavljivanje sistemskih zahtjeva nadolazećih AAA igara, pa su tako Activision, EA i Rockstar Games odlučili s PC igračima podijeliti kakva će im računala trebati za novi nastavak u popularnom FPS serijalu Call of Duty, single player akcijsku igru s novom pričom smještenom u serijalu Star Wars i prvoj igri u serijalu vesterna Red Dead Redemption koja će biti dostupna za PC. Zahtjevi za sve tri igre prilično su razumni, osim što će vam za novi COD i RDR 2 trebati više od 150 gigabajta slobodnog prostora na disku. No, krenimo redom.

Call of Duty: Modern Warfare

Nešto više od dva tjedna dijeli nas do izlaska nove verzije jedne od popularnijih igara u serijalu Call of Duty, punog imena Call of Duty: Modern Warfare. Ne znamo zašto su Activision i Infinity Ward odlučili igri dati identično ime kao onoj iz 2007. godine, ali znamo da ako planirate igrati igru na PC-u morate osloboditi 175 gigabajta slobodnog prostora. Sistemski zahtjevi osvanuli su na Battle.net stranicama i u cijelosti izgledaju ovako:

Minimalna konfiguracija Preporučena konfiguracija Operativni sustav 64-bitni Windows 7 ili 10 64-bitni Windows 10 Procesor Intel Core i3 4340 ili AMD FX-6300 Intel Core i5-2500K ili AMD Ryzen R5 1600X Grafička kartica Nvidia GTX 670 ili GTX 1650/AMD Radeon HD 7950 Nvidia GTX 970 ili GTX 1660/AMD Radeon R9 390 ili RX 580 RAM 8 GB 12 GB DirectX DirectX 12 HDD 175 GB slobodnog prostora

Novi Modern Warfare je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a zasad nije poznato koliko će konzolašima trebati mjesta. PC verziju moći ćete zaigrati i nabaviti samo putem Battle.neta, a Activision nudi tri verzije: standardnu za 60 eura, Operator koja osim osnovne igre za 80 eura ubacuje još "Premium Digital Items" i poseban Tactical Knife, dok Operator Enhanced Edition uz sve spomenuto za 100 eura dodaje i 3000 Call of Duty Points. Igra izlazi 25. listopada, tim obećava brutalnu, realističnu i napetu priču, hrpu multiplayer modova i brojne dodatke, a sve što su objavili o igri nalazi se ovdje.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Iako nas do izlaska nove single player Star Wars igre dijeli više od mjesec dana, EA je već sada objavio sistemske zahtjeve za tu akcijsku igru na kojoj radi Respawn Entertainment. Najprije je u preporučenoj konfiguraciji stajalo da će trebati 32 gigabajta RAM-a, zbog čega su brojni igrači bili zbunjeni, ali je u međuvremenu to ispravljeno na standardnih 16 gigabajta koje za bolje postavke igre traže. Ostatak proučite u nastavku:

Minimalna konfiguracija Preporučena konfiguracija Operativni sustav 64-bitni Windows 7/8.1/10 Procesor Intel Core i3 3220 ili AMD FX-6100 Intel Core i7-6700K ili AMD Ryzen 7 1700 Grafička kartica Nvidia GTX 650/AMD Radeon HD 7750 Nvidia GTX 1070/AMD RX Vega 56 RAM 8 GB 16 GB DirectX DirectX 11 HDD 55 GB slobodnog prostora

Jedi Fallen Order smo prvi puta konkretnije dobili priliku vidjeti za vrijeme ovogodišnjeg sajma E3, a igrači nisu bili pretjerano oduševljeni onime što je EA prikazao. Avanture Cal Kestisa izgledale su dosta linearno i neki su se žalili na to da svjetlosni mač ne komada dijelove protivnika koje napadate, ali je rečeno da će konačna verzija imati puno više sadržaja i da je ono što su nam pokazali samo mali presjek. Igra je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a ako ne dođe do odgoda u zadnji čas, izaći će 15. studenog. Na sve tri platforme možete odraditi predbilježbe i birati između obične i Deluxe verzije. Obična košta 60 eura, dok za 10 eura više možete nabaviti kozmetički dodatak, Digital Art Book i Director's Cut video uratke. PC verzija nalazi se na Originu, dok sve ostale detalje o igri možete pronaći na službenim stranicama

Red Dead Redemption 2

Pet dana je prošlo otkad je Rockstar ugodno iznenadio PC igrače i konačno službeno potvrdio da njihov kaubojski hit po prvi puta u serijalu stiže na tu platformu. Rekli su da će 9. listopada objaviti više detalja o toj verziji, pa su to i napravili. Za početak možemo pogledati sistemske zahtjeve:

Minimalna konfiguracija Preporučena konfiguracija Operativni sustav Windows 7 - Service Pack 1 (6.1.7601) Windows 10 - April 2018 Update (v1803) Procesor Intel Core i5 2500K ili AMD FX-6300 Intel Core i7-4770K ili AMD Ryzen 5 1500X Grafička kartica Nvidia GTX 770 2GB/AMD Radeon R9 280 3GB Nvidia GTX 1060 6GB/AMD RX 480 4GB RAM 8 GB 12 GB DirectX DirectX 11 HDD 150 GB slobodnog prostora

Sve u svemu ništa toliko strašno za današnje igre, osim što ćete morati osloboditi vrtoglavih 150 gigabajta na svojem HDD-u ili SSD-u. Što se grafičkih opcija i poboljšanja tiče, razvojni tim je naveo sljedeće: povećan draw distance, veća kvaliteta osvjetljenja, poboljšani otisci u snijegu, poboljšane refleksije i sjene većih rezolucija, poboljšane teksture za travu i krzno, podrška za HDR, otključana rezolucija, podrška za ultrawide monitore i korištenje više monitora odjednom i otključan broj sličica u sekundi.

Uz to su objavili i koji će novi sadržaji biti prisutni u PC verziji, a oni uključuju tri nove Bounty Hunter Misije, dvije nove Gang Hideouts lokacije, dvije nove mape s blagom, nova misija, četiri nova oružja, četiri nova konja i tri varijacije, te pet novih Trinkets s posebnim efektima. Više detalja o svima, kao možete pronaći u službenoj objavi, zajedno s podsjetnikom da od danas možete odraditi predbilježbe putem Rockstar Games Launchera.

Red Dead Redemption stiže na računala 5. studenog, a predbilježbe u ostalim trgovinama moći ćete odraditi od 22. listopada. Verzija za Steam će kasniti mjesec dana, pa ćete za nju morati pričekati početak prosinca. Ako vam treba više detalja o glavnom junaku Arthuru Morganu, bandi Van der Linde i svijetu kojeg ćete istraživati, možete ih pronaći ovdje.