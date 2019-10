Rockstar službeno najavio Red Dead Redemption 2 za PC, stiže uskoro

Otkad je Rockstar Games najavio Red Dead Redemption 2 su se PC igrači nadali da će dobiti port, unatoč tome što je original bio dostupan samo za konzole. Od izlaska tog hita prošlo je nešto manje od godine dana, a nakon puno šuškanja o tome da je PC verzija u pripremi stigla je i službena obavijest od strane razvojnog tima.

Igrači će moći zajahati svoje virtualne konje kao Arthur Morgan već početkom idućeg mjeseca, preciznije od 5. studenog. Vijest je stigla putem službenih stranica, gdje je objavljeno nešto malo detalja o tome što će PC verzija sadržavati, kada se otvaraju predbilježbe i gdje ćete igru moći nabaviti, kao i neke posebne ponude koje je Rockstar pripremio.

Što se samog porta tiče, spominju se brojne opcije za podešavanje izgleda igre, kao i tehnička poboljšanja, a osim toga spremaju se novi sadržaji koji uključuju Bounty Hunting Missions, Gang Hideouts, oružja i "druge stvari". Kao i za GTA V, Online aspekt igara je Rockstaru prilično bitan, pa će tako Red Dead Online biti dostupan svim igračima i imati sve sadržaje u kojima su vlasnici Xboxa One i PlayStationa 4 do sada mogli uživati.

Za sve one koji žele znati gdje će moći nabaviti igru, situacija je ovakva. Rockstar će najprije promovirati svoju nedavno otvorenu trgovinu i launcher, pa će predbilježbe biti moguće odraditi tamo od 9. listopada. Svi koji se odluče na tu opciju moći će uz RDR2 odabrati još dvije igre za koje je zaslužan taj razvojni tim, a one uključuju GTA III, GTA Vice City, GTA San Andreas, Bully: Scholarship Edition, L.A. Noire: The Complete Edition i Max Payne 3: The Complete Edition. Uz to, dobit ćete nekoliko bonusa i popust od 20 dolara na kupovinu Special, odnosno Ultimate verzije igre.

Nakon 22. listopada moći ćete nabaviti igru još i kroz Epic Games Store, Greenman Gaming i Humble Bundle, dok će Red Dead Redemption 2 na Steam stići tek nekad u prosincu, točan datum zasad nije objavljen. Za kraj nam je Rockstar poručio kako će prve slike za PC verziju, više detalja i sistemske zahtjeve objaviti 9. listopada, pa čim to naprave ćemo vas obavijestiti. Do tada možete posjetiti službene stranice ako sami želite biti u toku.