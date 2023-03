Objavljeni sistemski zahtjevi za PC verziju The Last of Us Part 1

Zbog popularnosti televizijskog serijala, The Last of Us Part 1 za PC je nedavno odgođen na 28. ožujak, a Sony je objavio kakve ćemo konfiguracije trebati ovisno o željenim performansama

Kako smo najavljivali u par navrata, The Last of Us Part 1 se trebao pojaviti u verziji za PC 3. ožujka, no dolaskom spomenutog datuma uslijedio je hladan tuš nakon objave Naughty Doga kako se izlazak odgađa na 28. ožujak. Razlog je prilično neobičan i kako kažu developeri ovog hita, kriva je popularnost televizijskog serijala koji ulazi u svoju završnicu, no u tadašnjem obraćanju javnosti su spomenuli i kako će im ta dodatna tri tjedna omogućiti da The Last of Us Part 1 isporuče na PC u najboljem mogućem stanju.

Jučer se pak igračima koji željno čekaju taj sretan trenutak, Sony ponovio značajke koje krase verziju za PC, počevši od podrške za ultraširoke zaslone, tehnologije AMD FSR 2.2 i Nvidia DLSS, kao i razna grafička podešavanja poput kvalitete tekstura, sjena, refleksija i tako redom. Uz to, kontrole putem tipkovnice i miša će biti moguće redefinirati, a verziju za PC je moguće igrati i uz podršku velikog broja kontrolera uključujući DualSense sa svojim haptičkim podražajima, nažalost, još uvijek isključivo preko USB konekcije.

Uz ovaj podsjetnik objavljeni su i detalji konfiguracija koje je potrebno posjedovati što pak, kako je vidljivo na slici, ovisi o ciljanim performansama, a ponovit ćemo i kako je The Last of Us Part 1 za PC moguće rezervirati na Steamu i Epic Games Storeu.