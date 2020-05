Održan prvi Wholesome Direct na kojem je prikazano više od 50 indie igara

Zajednica pod imenom Wholesome Games krenula je s radom nakon što Matthew Taylor, jedan indie developer i ljubitelj slatkih igara, počeo kategorizirati iskustva po ugodnosti, suosjećanju i udobnosti. U roku od godine dana prikupio je više od 35 tisuća istomišljenika, a sada je na red došla prezentacija koja takve igre okuplja.

„Jedan od ciljeva Wholesome Gamesa bio je promijeniti razgovor o tome koje se igre shvaća ozbiljno. Posljednjih nekoliko godina igre koje su kritički bile najbolje ocijenjene imale su izuzetno teške teme i mračan prikaz života. Postoji jedan cijeli svijet igara koje nisu toliko tmurne, a jednako su emocionalno kompleksne kao i surovi vestern ili post-apokaliptični dobitnik nagrada. Wholesome Direct je poziv u taj svijet.“

Sve igre koje smo danas imali prilike vidjeti šarene su, zabavne i ne nužno uvijek vesele, pa ako vas takva iskustva inače privlače ili znate nekoga tko ih voli, izdvojite malo manje od 40 minuta i pogledajte cijelu prezentaciju.

Ako nemate toliko vremena, velika većina spomenutih igara nema datume izlaska i ne izlaze ove godine, ali one najzanimljivije koje bi trebale izaći 2020. godine kratko ćemo vam opisati. Uvjerljivo najpoznatija je simulacija imena Ooblets, u kojoj ćete istraživati i živjeti u šarenom gradiću, skupljati svakakva stvorenja i baviti se farmerskim životom. Razvojni tim Glumberland planira najprije izdati Early Access verziju, a rekli su da stiže "veoma brzo" putem Epic Games Storea i Xbox Preview programa. Više detalja kriju službene stranice.

Zanimljiv novi projekt ima Thunder Lotus Games (Jotun, Sundered) koji se zove Spiritfarer. U ovoj ćete se igri baviti zagrobnim životom i ispraćanjem duša s kojima ćete se na putovanjima sprijateljiti. Na raspolaganju vam stoji brod kojim ćete istraživati svijet i puštati ih na zasluženi odmor. Igra je imala već demo i zatvoreni beta test, a konačnu verziju bismo trebali dobiti ove godine. Sve informacije možete proučiti ovdje ili isprobati demo ovdje.

Oni koji vole menadžerske igre i izgradnju moći će kroz Mondo Museum izgraditi muzej i zatim biti kustos. Razvojni tim igrače pita jesu li spremni dizajnirati i voditi najbolji muzej na svijetu, a odgovor na to pitanje dobit će ove godine kada igru počnu prodavati u Early Accessu. Osim što ćete prostore ukrašavati i popunjavati, bit ćete zaduženi za zaposlenike, posjećenost i zadovoljstvo posjetitelja, pa ako vam to zvuči zabavno, možete igru već sada dodati na popis želja na Valveovom servisu.

Za one koji vole virtualne svjetove dijeliti s drugim igračima tim Might and Delight priprema drugačije MMO iskustvo. "Zakoračite u živopisan bajkovit svijet. Napravite lika s jedinstvenom osobnošću i istražite prostranstva kako god želite. Postavite si ciljeve i oblikujte svoju avanturu sami ili s ostalima koje ćete susresti u ovom spokojnom TMORPG-u (Tiny Multiplayer Online)." Book of Travels izgleda prilično zanimljivo, a oni koji žele sudjelovati u ovom jedinstvenom društvenom roleplaying iskustvu moći će to napraviti nekad ove godine. Sve što je do sada objavljeno nalazi se na ovim stranicama.

Za kraj ćemo spomenuti retro projekt Garden Story, na kojem zadnje dvije godine uglavnom radi samo jedan čovjek. Za vrijeme prezentacije rekao je da se radi o iskustvu koje sadrži sve ono što on smatra da nedostaje u modernim igrama, pa je povezao društvenu simulaciju, avanturu i RPG u kojoj vam je glavni cilj pomaganje zajednici NPC-jeva unutar igre. Igra već neko vrijeme ima demo koji sami možete isprobati na Steamu, gdje ćete pronaći i sve ostale informacije koje je Picogram objavio.

Ovo je samo djelić onoga što je Wholesome Direct pokazao, pa vam preporučujemo da sami pogledate prezentaciju ako vas zanima kakva ćemo to opuštajuća iskustva igrati ove, i narednih par godina. Ekipa Wholesome Gamesa je već najavila da će 2021. godine održati novu prezentaciju, pa ćemo vidjeti što nam timovi sve spremaju. Ako želite biti u toku, možete spremiti službene stranice.