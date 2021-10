Otkriveni datumi velikih rasprodaja na Steamu, prva kreće već danas

U trenutku pisanja ove objave Steam Halloween Sale još uvijek nije pokrenut, no prema službenoj dokumentaciji, svakako će biti aktivan tijekom dana, a znamo i kada kreću jesenske i zimske akcije

Prema ustaljenoj praksi, Steam će i ove godine pokrenuti prigodnu rasprodaju vezanu uz Halloween, te nešto kasnije jesenske i zimske promocije. Za razliku od prijašnjih godina, ovaj put ne moramo nagađati kada točno, jer je Valve u sklopu Steamworks dokumentacije u odjeljku nadolazećih događaja sam objavio točne datume.

Prema istima, Halloween Sale kreće već danas uz poseban fokus na nadogradnje sadržaja i događaje u samim igrama koji su tematski vezani uz Noć vještica. Developeri i izdavači su čak dobili detaljne naputke glede promocije tih događaja i sadržaja, a ne sumnjamo kako će osim njih na Steamu biti ponuđen i popriličan broj igara uz vidno snižene cijene.

Dakako, obzirom na visoki datum i da Halloween Sale traje samo par dana, do 1. studenog, mnogi neće moći iskoristiti ovu priliku, no ne treba žaliti jer već 24. studenog kreće velika jesenska rasprodaja koja traje tjedan dana, dok veliko finale predstavlja Winter Sale od 22. prosinca pa sve do 5. siječnja. Prema službenoj objavi, tijekom jesenske rasprodaje ćemo imati priliku nominirati igre za Steam Awardse, dok će se samo glasovanje odvijati tijekom zimske promidžbene akcije. Drugim riječima, štedite kune, trebat će vam.