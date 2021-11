Pretplatnici na PS Plus tijekom studenog mogu besplatno prisvojiti čak šest igara

Uz Knockout City, First Class Trouble i Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, članove PS Plusa očekuju The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners - Standard Edition i Until You Fall

Počevši od danas, 2. studenog, pa do 6. prosinca, pretplata na servis PS Plus donosi tri nove igre koje igrači mogu uvrstiti u kolekcije i igrati dokle god imaju aktivno članstvo na spomenuti servis, te dodatne tri namijenjene PS VR-u koje će biti dostupne do 3. siječnja. Ponuda je više no solidna i uključuje naslove Knockout City, First Class Trouble i Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, dok su The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners - Standard Edition i Until You Fall igrivi isključivo uz PS VR uređaje.

Knockout City (PS4, PS5)

O Knockout Cityu smo pisali u nekoliko navrata i riječ je prilično uspješnom izdanju Electronic Artsa na temu poznate igre graničara. Za one kojima je ista nepoznat pojam, kratki uvod kako su igrači podijeljeni u dvije skupine i svaka pokušava eliminirati suparnički tim gađajući ih loptom. Tako je barem u stvarnosti, dok virtualno izdanje ugošćuje nekoliko tipova lopti, poput primjerice lopte bombe koja eksplodira prilikom udara, a u nedostatku streljiva, moguće je zavitlati i vlastitog igrača prema naciljanom protivniku s druge strane terena.

Prilikom izlaska je odmah bilo predstavljeno pet mapa smještenih u futuristički grad po kojem je igra dobila ime, a iste je moguće zaigrati na šest načina. Isprva je Knockout City bio besplatan za pretplatnike na EA Play i Xbox Game Pass, da bi kasnije bilo najavljeno kako ga igrači mogu besplatno zaigrati prvih deset dana nakon izlaska, a u konačnici je Electronic Arts promijenio mišljenje i objavio da je igra free-to-play do 25. dostignutog nivoa. Srećom, uz PS Plus je možete igrati i nakon toga.

First Class Trouble (PS4, PS5)

Ako vam se svidio Among Us, velike su šanse da će vam se dopasti i First Class Trouble u kojem može sudjelovati šest igrača. Sama priča nas vodi na luksuzni svemirski brod koji krstari svemirom, a na istom će četiri igrača biti uobičajeni putnici, dok dvoje preuzimaju ulogu Personoidsa. Putnici shvaćaju da se nešto čudno događa i pokušavaju otkloniti kvar kako bi mogli nastaviti putovanje, dok ih Personoidsi u tome pokušavaju spriječiti lažima, prijevarama i eliminacijom.

Kao i u drugim sličnim igrama, zli momci to moraju napraviti bez da ih preostali igrači vide, a na raspolaganju su im kreativni načini poput utapanja u bazenu ili dovlačenja do divovske biljke mesožderke. U svakom slučaju, First Class Trouble zvuči zanimljivo i svakako ga isprobajte.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

Prije desetak godina je Kingdoms of Amalur zvučao predobro da bi bio istinit. Smješten u masivan fantazijski svijet u kojem igrači nemaju definirane klase već izgrađuju likove kako god žele, te uz priču koju potpisuje poznati pisac fantazija R.A. Salvatore, ovaj naslov je imao sve predispozicije za uspjeh, no kako to obično biva, podbacio je s tehničke strane, dok je igrivost bila repetitivna.

THQ Nordic koji su otkupili licencu su stoga odlučili napraviti remaster i nazvati ga Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, a u istom su popravljeni nedostaci, te je igrivost blago poboljšana koliko je to bilo moguće. Iako je ova nova verzija kod kritike i igrača prošla bolje nego izvorna, neki se problemi nisu mogli riješiti, no obzirom da ga tijekom studenog možete besplatno preuzeti, svakako mu dajte priliku - možda vam se svidi.

PS VR (PS4, PS5)

Obzirom da PS VR slavi petu obljetnicu od predstavljanja, Sony je odlučio nagraditi igrače koji ga imaju dodatnim poklonom. Riječ je o tri naslova za koja će vam trebati PlayStation VR naglavni uređaj i kamera, a u slučaju The Walking Dead: Saints & Sinners - Standard Edition i dodatni kontroleri PS Move. Spomenuti je, kako mu i ime govori, smješten u svijet popularnog Walking Deada, a vodi nas u New Orleans u kojem ćemo prikupljati resurse i izbjegavati horde zombija kad god je to moguće, no ponekad će borba biti jedina opcija. Kao i u televizijskom serijalu, preživjeli koje susretnemo nam mogu pomoći, ali i okrenuti leđa u ključnom trenutku, dok svaka odluka donosi i određene dugotrajne posljedice.

Until You Fall je pak zamišljen kao borilačka igra mačevima uz dodatak glazbene podloge prema kojoj ćemo morati pomicati tijelo i ruke kako bi napadali, blokirali, bacali čarolije i izbjegavali protivničke udarce. Napredak donosi dodatne sposobnosti i nova oružja koja će nam pomoći da poživimo nešto duže, no kako kažu developeri, smrt je samo pitanje trenutka.

Ljubitelji VR pucačina pak imaju priliku zaigrati The Persistence smješten na ukleti svemirski brod koji uslijed kvara neumoljivo pada prema crnoj rupi. Da stvar bude gora, čitava posada je pretvorena u zastrašujuća čudovišta izuzev časnika Zimri Edera čiju nezahvalnu ulogu preuzimamo. Jurišanjem kroz brojne palube, cilj nam je osposobiti brod i spriječiti njegovo uništenje što uz horde protivnika neće biti nimalo lak zadatak. Za razliku od ranije spomenutih "klasičnih" naslova, igre za PS VR možete uvrstiti u kolekcije do početka siječnja.