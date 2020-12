Prince of Persia: The Sands of Time Remake odgođen za ožujak

Ubisoft je objavio kako će im ipak trebati nešto više vremena za dovršetak akcijske avanture Prince of Persia: The Sands of Time Remake koja je po novom zakazana za 18. ožujak

Tijekom rujna smo blagonaklono gledali na najavu Ubisofta prema kojoj smo u siječnju trebali zaigrati Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Riječ je o obnovljenoj verziji istoimene akcijske avanture iz 2003. godine koja je označila prekretnicu serijala, a kao i sa svim poznatim franšizama, bilo je pitanje vremena kada će se developeri odlučiti predstaviti njihova osuvremenjena izdanja. Kako god bilo, inicijalni datum izlaska je bio zakazan za 21. siječanj, a prema jučerašnjoj objavi u kojoj navode kako je 2020. bila godina koja odskače od svih ranijih, Prince of Persia: The Sands of Time Remake ćemo zaigrati tek 18. ožujka.

Uz grafička poboljšanja, vjerujemo kako mnogi igrači s nestrpljenjem čekaju novu priliku okušati se u fantazijskoj priči smještenoj u Perziju tijekom 11. stoljeća u kojoj zli Vezir pomoću pijeska vremena pokušava preuzeti kraljevstvo, no mladi princ će ga zahvaljujući svojim akrobatskim sposobnostima i mogućnošću vraćanja vremena u tome pokušati spriječiti. Potonji element igrivosti je bio prilično revolucionaran i pruža nam mogućnost korekcije u slučaju nespretno izvedenih skokova ili bitaka koje kreću u smjeru nepovoljnom za našeg junaka. Koliko nas sjećanje pamti, igra je nakon u par navrata odgođenog izlaska bila svejedno prepuna tehničkih nedostataka koji su narušavali igrivost, no zahvaljujući naprednim mehanikama počela je okupljati sve veći broj igrača i u konačnici postala komercijalno isplativa zbog čega je Ubisoft objavio još dva nastavka, Warrior Within i The Two Thrones, te njima zaokružio kolekciju.

Kad već pričamo o ovoj temi, recimo i da se u svibnju 2010. godine usporedo s posljednjom igrom serijala Prince of Persia: The Forgotten Sands, u kino-dvoranama počeo prikazivati film Prince of Persia: The Sands of Time s Jakeom Gyllenhaalom u naslovnoj ulozi i Benom Kingsleyem kao Vizeirom koji je zaradio 336 milijuna dolara što je gotovo dvostruko više od cijene snimanja, te je do pojave filma Warcraft šest godina kasnije držao rekord po zaradi među filmovim prema video igrama.