Proglašeni pobjednici The Game Awardsa 2024 i najavljena hrpa novih igara

Alan Wake 2 i Baldur's Gate 3 su imali po osam nominacija, i dok uradak Remedyja odlazi kući sa tri nagrade, ekipa Lariana odnosi njih šest, uključujući najvažniju, Game of the Year

U sitnim noćnim satima je okončan ovogodišnji The Game Awards, jedan od najprestižnijih događaja godine u svijetu industrije igara. Ove je godine isti održan na velikoj svečanosti u Peacock Theatreu u Los Angelesu uz prijenos na svim značajnim platformama uključujući YouTube, Twitch, Facebook i tako redom. The Game Awards je događaj kada se proglašavaju najbolje igre u nekoliko kategorija prema broju glasova preko sto najutjecajnijih portala i časopisa, kao i manjim dijelom glasova igrača.

Ove godine se vodila žestoka bitka između dvije odlične igre, Larianovog Baldur's Gatea 3 i Remedyjevog Alana Wakea 2, i obje su bile nominirane u čak osam kategorija. Prema rezultatima glasovanja, Alan Wake 2 je zaslužio tri priznanja, Best Narrative, Best Art Direction i Best Game Direction, dok je Baldur's Gate 3 dobio njih šest, Best Community Support, Best RPG, Best Multiplayer, Players’ Voice i Best Performance (Neil Newbon), kao i onu najprestižniju, Game of the Year. Kompletan popis kategorija, nominiranih igara i pobjednika potražite na službenom webu The Game Awardsa ili pogledajte u narednom videu, a mi ćemo se pozabaviti prikazanim novitetima.

Novih naslova i materijala za ranije najavljene je čitava hrpa, pa ćemo navesti samo one najznačajnije među kojima je definitivno OD. Riječ je o novoj igri Hidea Kojime koji je već ranije natuknuo da radi na dodatnom projektu uz Death Stranding 2, no sada smo ga prvi put imali priliku vidjeti. Točnije, prikazane su impresivne animacije lica glumaca koji izgovaraju čudne rečenice, no kao i Kojimini raniji uradci, i ovaj je obavijen velom tajne. Kojimi se tijekom prezentacije na pozornici pridružio glumac i režiser Jordan Peele, što ima smisla obzirom da je ovaj horor od strane njegovog tvorca opisan riječima: "OD je igra, nemojte me krivo shvatiti, ali u isto vrijeme je i film, ali istovremeno i novi oblik medija". Pa nek' si mi sad mislimo.

Među masom najava za oko nam je zapela i ona za Exodus, prvijenac ekipe Archetype Entertainment, kojeg je na svoj specifičan način predstavio proslavljeni glumac Matthew McConaughey. Spomenuti u Exodusu posuđuje glas jednom od važnijih likova, iako ne znamo kojem, a prema opisu i viđenom promotivnom videu, izgleda da će serijal Mass Effect napokon dobiti dostojnog nasljednika. Veza s Mass Effectom nije iznenađujuća obzirom da je Archetype Entertainment osnovao James Ohlen koji je svojevremeno radio na Baldur's Gateu, a istom se zajedno s nekolicinom kolega pridružio prebjeg Drew Karpyshyn, scenarist Knights of the Old Republica i - Mass Effecta.

Kad već pričamo o megalomanskim projektima, red je da spomenemo i Hello Games i njihov Light No Fire. Spomenuti su naime potpisnici No Man's Skya, igre koja je od velikih obećanja pala u nemilost da bi se trudom autora uzdigla u nebesa, a njegovu opsežnost developeri će pokušati ponoviti i u svom novom uratku. Light No Fire ugošćuje prepoznatljive elemente No Man's Skya poput proceduralnog generiranja sadržaja, izgradnje baze, multiplayera i istraživanja, no ovaj put ne u SF okruženju, već ćemo krstariti fantazijskim svijetom. I to ne bilo kakvim, već će isti prema riječima autora biti veličine Zemlje s kilometarski visokim planinama i nepreglednim ravnicama, dubokim morima i raštrkanim kontinentima. Impresivno i svakako vrijedno pažnje.

Kao jedan od velikih izdavača, Ubisoft nije mogao propustiti The Game Awards, a njihov je fokus bio na Skull and Bonesu, naslovu o kojem obično pišemo kada ga odgode. No ovaj put, vjerovali ili ne, Skull and Bones nije odgođen, već je dobio službeni datum izlaska od kojeg nas dijeli svega par mjeseci. Prema obećanju Ubisofta, zaigrat ćemo ga 16. veljače, uz najavu zatvorenog beta testiranja od 15. do 18. prosinca. Toplo se nadamo da su developeri uzeli u obzir povratne informacije igrača ranijih testiranja u kojima smo i sami sudjelovali, jer je u tim stadijima igra izgledala kao hrpa loših elemenata i nimalo privlačno.

Vlasnike PlayStationa će razveseliti vijest da 12. prosinca izlazi dodatak God of War Ragnarok: Valhalla koji će biti besplatan, a dan kasnije i Warframe: Whispers in the Walls, nova velika nadogradnja odlične free-to-play pucačine, kao i Ready or Not koji upravo 13. prosinca izlazi iz early accessa. Potpisnici Life is Strangea su najavili novu dramu Lost Records: Bloom and Rage, ekipa Arkanea vampirski Blade, autori Paydaya futurističku kooperativnu akciju Den of Wolves, dok je Capcom za 2025. najavio Monster Hunter Wilds, očitog nasljednika njihovog popularnog serijala. Čitavu ceremoniju i ostatak prikazanih igara pogledajte ovdje ili u prvom videu uz ovu objavu.