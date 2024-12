Velike najave novih naslova na The Game Awardsima 2024

Intergalactic: The Heretic Project, Elden Ring Nightreign, The Witcher 4 i Borderlands 4 su samo neka od brojnih zvučnih imena koja su iskoristile The Game Awards kako bi se predstavili igračima

Premda smo znali da će neki noviteti biti prikazani na ovogodišnjim The Game Awardsima, začuđuje da ih je bilo toliko mnogo i da je većim dijelom riječ o zvučnim imenima. Primjerice, neke stariji serijali poput Turoka i Virtua Fightera dobivaju nova izdanja, dok je za ovu prigodu Naughty Dog čuvao najavu svog novog projekta koji, gle čuda, nije nastavak Uncharteda, niti The Last od Usa, već potpuno nova futuristička igra. U nastavku donosimo pregled svih većih noviteta koji nas očekuju u mjesecima koji slijede.

Elden Ring Nightreign

Ekipa FromSoftwarea je nedavno pričala kako ne radi na nastavku Elden Ringa i priznajemo da su bili iskreni. Uistinu, novi projekt, Elden Ring Nightreign, nije nastavak, već „multiplayer co-op spinoff“ ovog serijala kojeg igramo iduće godine.

Intergalactic: The Heretic Project

U razvoju je već četiri godine, no Naughty Dog ga je predstavio tek sada. Govorimo o Intergalacticu: The Heretic Project koji je prema viđenom akcijska avantura smještena u daleku budućnost, a glavna junakinja je Jordan A. Mun, lovac na ucjene koja očajnički pokušava pronaći način za napuštanje Sempirie, planeta na kojem je zaglavila.

The Witcher 4

Geralt je mrtav, živjela Ciri! Dobro, ne znamo je li baš mrtav, ali činjenica jest da je Ciri zvijezda novog nastavka ponajboljeg RPG serijala The Witcher koji je prikazan u šestominutnom promotivnom videu.

Borderlands 4

Već su ranije najavili da rade na četvrtom poglavlju, a prije par sati je Gearbox napokon igračima pružio priliku da vide kako će Borderlands 4 izgledati. Doduše, od igrivosti ništa, no igra izlazi iduće godine, pa na prikaz spomenute nećemo predugo čekati.

Fumito Ueda

Ne, nije naziv igre već proslavljenog tvorca hitova Ico, Shadow of the Colossus i The Last Guardian koji je predstavio svoj novi, trenutno bezimeni projekt.

Nastavak Okamija

Prvo poglavlje Okamija je objavljeno davne 2006. godine, no Capcom je tek sada zaključio kako ne bi bilo loše objaviti nastavak. Službeno ime još nije dobio i ne znamo kakvo će biti, ali je poznato da na njemu radi originalni tvorac, Hideki Kamiya.

The Outer Worlds 2

Majstori RPG-a, razvojni tim Obsidian Entertainment, su po prvi put prikazali igrivost The Outer Worldsa 2. Kažu da će nas teleportirati u novu koloniju i predstaviti novu ekipu, a sve to već iduće godine.

Virtua Fighter 6

Serijal koji je poslužio kao uzor danas iznimno popularnim borilačkim igrama poput Tekkena, uskoro dobiva svoje šesto poglavlje. Novi likovi, nove arene, novi kombo potezi… Očekivano, ali sumnjamo da će ljubitelji takvih igara imati nešto protiv.

Split Fiction

Od tvoraca It Takes Two i A Way Out, ekipe Hazelight Studiosa, stiže nova kooperativna avantura Split Fiction koja izgleda vrlo šareno i zabavno, a prema planu, trebali bismo je zaigrati 6. ožujka iduće godine.

Onimusha: Way of the Sword

Vrlo kratkim, ali odlično režiranim promotivnim videom, Capcom je najavio Onimusha: Way of the Sword. Samuraji se vraćaju u Kyoto tijekom razdoblja Edo, ali tek 2026. godine za kada je ovaj novi nastavak najavljen.

Turok: Origins

Osobno nam Turok nije bio nešto posebno, no ovaj serijal je svojevremeno stekao veliki broj sljedbenika koje je Saber Interactive razveselio najavom novog poglavlja, Turok: Origins.

Thick As Thieves

Opisan kao „PvPvE stealth akcijski multiplayer“, Thick As Thieves nas vodi u avanturu u kojoj ćemo vlastitim izborima otključavati stilove igranja i strategije koje će naš lopov moći iskoristiti u daljnjem napretku.