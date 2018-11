Prva ekspanzija za Assassin's Creed Odyssey izlazi idućeg tjedna

Igrači od početka listopada mogu kroz Assassin's Creed Odyssey istraživati antičku Grčku kao Alexios ili Kassandra. To je prvi put u serijalu da je Ubisoft ponudio mogućnost biranja lika, a osim toga po prvi puta možete birati i što ćete u razgovorima odgovoriti NPC-jevima. Ostatak gameplayja se uglavnom svodi na dorađene sustave koje su razvojni timovi kroz godine pomalo ubacivali, iako igra najviše sliči prošlogodišnjem Originsu koji se odvijao u Egiptu.

Dva mjeseca nakon izlaska originala, stižu novi sadržaji u sklopu nove priče koju je razvojni tim nazvao Legacy of the First Blade. Ona će se odvijati kroz tri epizode, a prva imena Hunted stiže idućeg tjedna. Igrači će dobiti priliku upoznati se s Dariusom, čovjekom koji je u svijetu Assassin's Creeda poznat kao prvi koji je koristio legendarni Hidden Blade.

U prvoj epizodi ćete saznati da li je Darius vaš novi prijatelj ili će vam zabiti nož u leđa, upoznat ćete nove likove, opet se upustiti u velike pomorske bitke, suočiti s novim i teškim neprijateljima i naučiti nove stvari o svijetu asasina. Tim također kaže kako je i dalje velik naglasak na odlukama koje će igrači donositi, a uz to će moći opremiti Kassandru ili Alexiosa novom opremom i naučiti nove vještine koje će im pomoći u borbi, kao i istraživanju svijeta u kojem se nalaze.

Za drugu i treću epizodu, Shadow Heritage i Bloodline, Ubisoft kaže da će izaći do početka 2019. na svim platformama za koje je Assassin's Creed Odyssey izašao. Nakon toga je u planu druga velika ekspanzija The Fate of Atlantis, dok će Assassin's Creed III Remastered i Assassin's Creed Liberation Remastered izaći u ožujku iduće godine.

Assassin's Creed Odyssey je dostupan za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a za pristup dodatnim sadržajima možete napraviti sljedeće: ako ste kupili Gold ili Ultimate verzije igre, već imate Season Pass i sadržaj ćete dobiti automatski, ako imate osnovnu ili Deluxe verziju igre možete kupiti Season Pass zasebno po cijeni od 40 eura, a ako ne želite Season Pass i imate samo osnovnu verziju igre, moći ćete kupiti svaku epizodu zasebno kad postanu dostupne. Hunted će na sve tri platforme postati dostupan idućeg utorka, 4. prosinca, a kako će izgledati možete vidjeti ispod teksta. Sve ostale detalje o igri pronaći ćete na službenim stranicama.