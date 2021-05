PS Plus u lipnju poklanja Operation Tango, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown i Star Wars: Squadrons

Po ustaljenom rasporedu, Sony će ovog utorka zamijeniti postojeću garnituru igara koje pretplatnici na PS Plus mogu besplatno uvrstiti u svoje kolekcije, pa je krajnje vrijeme da to napravite ukoliko do sada niste. Prisjetimo se, svibanj su obilježili veliki Battlefield V i survival Stranded Deep u verzijama za PlayStation 4, dok su vlasnici PlayStationa 5 u svoje zbirke mogli ubaciti odlični Wreckfest: Drive Hard, Die Last koji se početkom svibnja premijerno pojavio za spomenutu platformu.

Za par dana, točnije od 1. lipnja, smijenit će ih Operation: Tango, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown i Star Wars: Squadrons, što je svakako poprilično dobar razlog za uzimanjem PS Plus pretplate čak ako i ne igrate u multiplayeru za kojeg je ova usluga na Sonyjevim konzolama nužna.

Operation Tango (PS5)

Usporedo s globalnim izlaskom za PlayStation 4, Xbox One i PC, 1. lipnja će se Operation: Tango pojaviti i za PlayStation 5, te će upravo ta inačica biti dostupna za besplatno prisvajanje. Riječ je o online kooperativnoj avanturi na temu špijunaže u kojoj će jedan igrač kontrolirati specijalnog agenta, dok će drugi preuzeti hakera. Za uspjeh je ključan timski rad i glasovna komunikacija koja je očito obavezna obzirom da se kao jedan od preduvjeta navodi pristup mikrofonu. Uz različite sposobnosti svakog lika i pogled iz drugačije perspektive , pred nama je niz izazova diljem svijeta u kojima ćemo infiltrirati u nepristupačna postrojenja, špijunirati, sabotirati i hakirati kojekakvu elektroniku vrhunskim alatima. U svakom slučaju, Operation: Tango ćemo isprobati i prenijeti naše dojmove.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4)

Remasteriran od strane razvojnog studija Ryu Ga Gotoku Studio koji potpisuju Yakuzu i Judgement, legendarni borilački naslov Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown izdavačke kuće SEGA, dostupan je u verziji za PlayStation 4. Zanimljivost je kako će spomenuti, za razliku od dosadašnjih mjesečnih rotacija, igračima biti dostupan puna dva mjeseca, sve do 2. kolovoza. Nove mrežne mogućnosti koje su uvrštene u ovu inačicu dodaju podršku za turnire do 16 igrača uz mogućnost gledanja borbi uživo, dok će se veterani ovog serijala vrlo brzo snaći u poznatim načinima igranja kao što su Rank Match i Arcade, a oni koji se s njime prvi put susreću imaju na raspolaganju prilično opsežnu školu koju bi prije prvih pravih borbi trebali detaljno proučiti.

Star Wars: Squadrons (PS4)

Za kraj ovog predstavljanja smo ostavili smo igru koja nas je vratila u mladost i koju smo krajem prošle godine poprilično nahvalili. Dakako, riječ je o letačkoj arkadi Star Wars: Squadrons koja nas stavlja u uloge pilota Imperije ili Nove Republike, te nam kroz novu priču smještenu četiri godine nakon uništenja Alderaana govori o tajnom projektu "dobrih dečki" kojeg oni "zli" pokušavaju zaustaviti. Iako je i kampanja kao takva sasvim solidna, snaga Star Wars: Squadronsa leži u robusnom multiplayeru, posebice sukobima flota u kojima je vrlo lako izgubiti nadmoć i iz pobjede na vidiku u trenu prijeći u očajničku obranu. Ukoliko ga još niste zaigrali, topla preporuka uz napomenu kako u ovom naslovu možete uživati i putem PlayStation VR-a.