Raskošni prosinac - nove igre koje vas ove praznike mogu zabaviti

Prosinac je obično miran mjesec u igraćem svijetu, budući da svi pripremaju i objavljuju svoje popise najboljih igara koje obuhvaćaju prvih jedanaest mjeseci. Ova je godina ipak malo drugačija, primarno u indie svijetu. Iako vjerojatno nije uputno (ili barem nije bilo do sada) izdavati igre kada svi veći i manji servisi pripremaju velike zimske rasprodaje i kada igrači mogu po jeftinijim cijenama upecati veće i manje hitove koji su izašli kroz godinu, neki hrabriji su odlučili da to nije važno.

Bez obzira na to kako vrednujete igre - da li vam je važno da za svaki uloženi euro ili dolar dobijete barem sat vremena zabave ili vam je dovoljno da vas igra natjera na razmišljanje i probudi neke emocije - uvijek možete pronaći nešto što će vam ubiti ove dane koji postaju sve hladniji (ili kada želite skratiti obiteljska druženja), a nadamo se da će vam sljedeći popis možda malo olakšati tu proceduru.

Okami HD

Jedina igra koju je ovog mjeseca odlučila izdati poznatija kompanija je zapravo reizdanje. Okami je izašao prije deset godina, a Capcom je odlučio da bi bilo uredu da i PC igrači i vlasnici Microsoftove konzole mogu vidjeti zašto je taj naslov bio toliko popularan.

Okami HD vas stavlja u ulogu bijelog vuka kojeg čije je tijelo zaposjela japanska božica sunca Amaterasu. Cilj je naravno borba protiv zla koje je u ovom slučaju Orochi, demon s osam glava zaslužan za razaranje svijeta Nippon. Kao što priliči modernizaciji naslova, možete birati između poboljšanog ili klasičnog izgleda, a oni koji odluče igrati na računalima mogu to napraviti i kontrolerom.

Igru možete zaigrati na PC-u, Xboxu One i PlayStationu 4.

Seven: The Days Long Gone

Igra koja je imala jako zanimljivu premisu i iza koje stoji tim u kojem rade bivši članovi CD Projekta Red solidno je bila promovirana. Gameplay vuče inspiraciju iz nekoliko žanrova - RPG, akcija i šuljanje - a uz to je svijet otvoren i glavni lik Teriel uglavnom može raditi što god hoće.

Seven: The Days Long Gone nažalost trenutno muči solidna količina bugova, pa ako želite izbjeći dio frustracija, stavite igru na popis želja jer se radi o veoma ambicioznom projektu. Igra je trenutno dostupna samo za PC, no tim će razmotriti i druge platforme.

Reigns: Her Majesty

Ako niste upoznati s prvom igrom Reigns, radi se o naslovu koji ispred vas stavlja kartu, a vi morate odlučiti klikom ili na mobilnim uređajima potezom prsta lijevo ili desno odgovara li vam ono što piše na njoj ili ne. Budući da su opisi poprilično dvoznačni, nikad ne znate koliko će vaš vladar ili vladarica dugo poživjeti, odnosno u kakvom će vam stanju biti kraljevstvo.

Nakon tog hita, Nerial i Devolver Digital opet su udružili snage i izdali Reigns: Her Majesty, koji zadržava premisu, ali dodaje brdo novih scenarija i novu eru. Hoćete li uspješno provesti svoju kraljicu kroz minsko polje loših odluka ili ćete kretati mnogo puta ispočetka možete saznati na PC-u te iOS i Android mobilnim uređajima.

Opus Magnum

Zachtronics voli raditi igre od kojih vam moždane stanice cvrče. Najprije SpaceChem, pa zatim TIS-100, Infinifactory i SHENZHEN I/O da bi prije dva mjeseca putem Early Accessa izdali novu mozgalicu Opus Magnum. Nakon kratkog perioda provedenog u tom stadiju razvoja, tim je izdao konačnu verziju, pa oni koji su to čekali, sada su i dočekali.

Cilj u igri je kroz "transmutation engine" dizajnirati i izgraditi strojeve koji izvršavaju alkemijske procese. Svaki zadatak možete riješiti na više načina, a jednostavnija i efikasnija rješenja više se cijene. Ako umjesto odmaranja svojih moždanih vijuga ih želite napregnuti, ova će logička igra to sigurno napraviti. Opus Magnum dostupan je na računalima.

Project Rhombus

Da ne morate uvijek platiti nešto što je zabavno dokazuje Project Rhombus. Ova ritmičko-glazbena igra malo jest psihodelična, ali što bolje u tmurnim zimskim danima nego malo boje i živahne glazbe.

Jedini cilj u igri je u ritmu, na kontroleru ili tipkovnici, pritiskati strelice koje vam se prikazuju na ekranu i izdržati što dulje bez greške. Ako vam tako nešto zvuči privlačno i želite brzinski ubiti malo vremena, Project Rhombus možete odigrati na Steamu ili baciti oko na GameJolt verziju.

They Are Billions (Early Access)

Neke igre znaju dugo vremena provesti u Early Accessu i postati sve gore, ali 2017. godina je pokazala da ima i onih koje su unatoč tom dodatku u njihovom nazivu odmah odlične igre. Jedna takva je ranije ove godine bila Dead Cells, a ovog mjeseca je to They Are Billions.

Ova steampunk strategija od vas očekuje da gradite kolonije za ono malo čovječanstva koje još živi na zemlji i uz to izgradite adekvatan sustav obrane koji će ih zaštititi od milijardi hodajućih mrtvaca koji ih žele do kraja istrijebiti. Konačna će verzija imati i konkretnu kampanju, dok je razvojni tim za sada odlučio omogućiti igračima da se bave survival modom i na temelju njega daju povratne informacije.

Ako volite strategije, They Are Billions možete zaigrati putem Steama.

Gorogoa

Glavni čovjek zaslužan za ovu logičku igru radio je na njoj sedam godina. Gorogoa vam nikad ne kaže što morate raditi, ali je smišljena tako da vam je sve jasno. Na nekim dijelovima možda zastanete malo, no sve se vrlo brzo posloži.

Osim što je sam koncept rješavanja zagonetki poseban, isto vrijedi i za prezentaciju, priču i ilustracije. Nekad igre traju kratko, a ono to vrijeme koje provedete s njima ostat će vam neko vrijeme u sjećanju. Gorogoa je jedno od tih iskustava, pa ako ste spremni na nešto drugačije, vidite što ima za ponuditi na PC-u, Nintendo Switchu ili iOS-u.

Finding Paradise

To The Moon bila je jedna od prvih poznatijih indie igara kada je taj dio industrije počeo cvasti prije par godina. Veoma emocionalna priča koja prati doktora i doktoricu koji ispunjavanju posljednje želje jednog čovjeka ostaje glavna misao vodilja i u Finding Paradise, samostalnom nastavku na taj hit.

Dr. Rosalene i Dr. Watts opet omogućuju svojem pacijentu da proživi cijeli svoj život, no kvaka je da to mogu napraviti samo u svojoj glavi i kao posljednju želju prije nego što okončaju ovaj pravi. Za sve željne emotivnih priča, Finding Paradise je pravi izbor. Igru je moguće odigrati na PC-u.

Bridge Constructor Portal

Kada je Valve početkom mjeseca rekao da priprema nešto novo vezano uz svoj serijal Portal, suradnja s timom zaslužan za Bridge Constructor ljubiteljima sigurno nikad ne bi pao na pamet. Kako bilo, najava je prošla i igra je došla, a prema prvim dojmovima nije toliko loša koliko su neki možda mislili da će biti.

Bridge Constructor Portal spaja ta dva svijeta, što znači da uz mehanike iz simulacije izgradnje mostova gledate i koristite naprave iz Portala, dok vas cijelo vrijeme zabavlja GLaDOS. Kako se dijelom radi o Valveovoj igri, možete je zaigrati samo na PC-u i to putem Steama.

Getting Over It with Bennett Foddy

Za kraj smo ostavili malo mazohizma. Igra koja je zapravo izašla prije malo više od dva mjeseca ekskluzivno za Humble Monthly pretplatnike pronašla je svoj put do Steama, a time i solidnog broja igrača koji su odlučili da se ne vole previše.

Iza ove igre stoji čovjek zaslužan za naslove poput QWOP, GIRP i CLOP, a svoj novi sadizam u obliku igre nazvao je Getting Over It with Bennett Foddy. Službeni opis kaže "Igru koju sam napravio, za specifičan tip osobe, kako bih im naudio". Popularnost igra može zahvaliti nekim streamerima i YouTuberima, a ako ste vi među onima koji se ne vole baš, možete je pronaći na Valveovom servisu.