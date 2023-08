Ratchet & Clank: Rift Apart (PC) - Ponavljanje gradiva

Ratchet & Clank: Rift Apart (PC) Proizvođač / izdavač Insomniac Games, Nixxes Software / PlayStation PC LLC Dojam Solidno ostvarenje malo previsoke cijene i velikih hardverskih zahtjeva Platforme PC, PS5

Otkad je Sony najavio da će svoje hitove igrive isključivo na konzolama PlayStation početi prebacivati na PC, vlasnici spomenute platforme dobili su niz odličnih portova, poput God of Wara i Horizon Zero Dawna, no cjelokupni pozitivan dojam te inicijative narušio je šlampavi Last of Us Part 1, koji su developeri morali krpati mjesecima. Zbog toga su mnogi sumnjičavo gledali na Ratchet & Clank: Rift Apart, koji se prije nekoliko dana pojavio u verziji za PC, tim više što je riječ o jednom od prvih naslova rađenih isključivo za PlayStation 5.

Vlasnicima PC-ja to je ujedno i prva prilika za druženje s tim serijalom, s obzirom na to da on u svojoj dugoj povijesti, koja započinje u vrijeme PlayStationa 2, nikada nije izašao izvan granica Sonyjevih konzola. S obzirom na orijentiranost na platformsku akciju, priča nikada nije bila u prvom planu, niti je bila teško razumljiva, i Rift Apart započinje pojavom doktora Nefariousa, koji svojom napravom otvara paralelne dimenzije. U jednoj kontroliramo Ratcheta, a u drugoj Rivet, njegovu žensku verziju, premda, gledamo li samu igrivost, neke razlike među njima realno i ne postoje.

Naime, izuzev toga što jedan koristi divovski ključ, a drugi predimenzionirani čekić, oba lika imaju identične poteze, karakteristične za igre tog tipa, poput dvostrukih skokova i ubrzanog izmicanja, koje će zbog sve većeg broja protivnika i projektila koje ispucavaju u našem smjeru, vrlo brzo postati uobičajeni način kretanja. Dapače, likovi dijele i sustav napretka, pa će oružja i nadogradnje koje nabavimo odmah postati dostupni za oboje, što možda nije baš najbolja odluka, jer bi i barem male razlike unijele osvježenje, no identično je bilo i u izvorniku na PlayStationu kojeg su se, potpuno razumljivo, developeri slijepo držali.

Dok na PlayStationu 5 nema mnogo mudrosti, osim biranja između glađe igrivosti i manjeg broja sličica u sekundi i obrnuto, na PC-ju je igru moguće dodatno ugađati, uz mnoštvo podržanih tehnologija, poput Nvidijina DLSS-a 3 i AMD-ova FSR-a 2 koje će raditi, odnosno neće, ovisno o hardveru. Kad već spominjemo tehničku stranu, recimo i kako je Ratchet & Clank: Rift Apart iznimno zahtjevan, pa će čak i uz obavezni SSD, igrači s novim generacijama NVMe diskova uživati u trenutačnim učitavanjima, dok će oni sa starijom generacijom, ili još "gore", SATA SSD-ovima, imati primjetne stanke, u nekim slučajevima uz zamrzavanje akcije na sekundu ili dvije. Uz podršku za osjetilne podražaje s DualSense kontrolerom, Rift Apart preporučujemo igrati s njime u rukama, premda smo ga isprobali i sa starim Xboxovim, uz zadovoljavajući rezultat. Iako smo osobno iskusili samo jedno rušenje igre, praktički u uvodnom dijelu, popriličan broj igrača žali se da im se to učestalo događa u potpuno nasumičnim trenucima, no dok radi, sve klizi kao po loju, te grafički, predstavlja pravi praznik za oči.

Dok je Ratchet & Clank: Rift Apart među PlayStation zajednicom doživio veliki uspjeh kao nasljednik uhodane franšize i jedan od malobrojnih naslova rađenih samo za PS5, nismo sigurni u to da mu se slična budućnost smiješi i na novoj platformi. Naime, petnaestak sati kampanje i nekoliko dodatnih za otkrivanje svih tajni, čini nam se premalo za cijenu od 60 eura. Ne bismo se bunili da se verzija za PC pojavila istodobno ili nekoliko mjeseci nakon one za PS5, no valja spomenuti kako se potonja otad u nekoliko navrata nudila uz veliki popust, a i besplatna je za pretplatnike na PS Plus Extra. Dakako, tome valja pridodati i hardversku glad, koja nije zanemariva ako želimo igrati na maksimalnim postavkama, a da će netko investirati veliki novac samo da bi ganjao šarene robote po ekranu, čisto sumnjamo. Dapače, vjerujemo kako je daleko isplativije nabaviti PS5, koji košta kao kakva osrednja grafička kartica, i igrati na njemu, jer realno, Ratchet & Clank: Rift Apart stvoren je za tu konzolu, i na njoj jednostavno blista u svakom svom elementu.

Igrano na PC-ju, kôd ustupio izdavač