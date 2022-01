Ready or Not krenuo u novu godinu kao vodeći na Steamu

Prva ljestvica najprodavanijih je i dalje u znaku igara koje su bile na popustu, no niti jedna nije uspjela skinuti s trona Ready or Not koji je na njemu već treći tjedan zaredom

Taktička pucačina Ready or Not je očito bila pun pogodak za VOID Interactive, obzirom da se ponovo našao na vrhu ljestvice najprodavanijih naslova u prošlom tjednu. Rezultat je još značajniji zbog činjenice da je još početkom prošlog tjedna bio aktualan Steam Winter Sale, odnosno velika zimska rasprodaja, a slična događanja ostvaruju najveći promet upravo u posljednjim danima kada igrači brzinski kupuju sve što su naumili. Od novih naslova na listi najprodavanijih se našao i Five Nights at Freddy's- Security Breach, novo poglavlje horor serijala kojeg streameri obožavaju, iako po ocjenama igrača ispada da je riječ o osrednjem izdanju.

Na ljestvicu su uletjele i dvije igre za koje se možemo predbilježiti, od kojih Monster Hunter Rise stiže već u srijedu, dok ćemo na Elden Ring ipak morati malo dulje pričekati, točnije do 25. veljače. Veliki interes za ovaj akcijski RPG nije neočekivan obzirom da ga potpisuje ekipa FromSoftwarea, tvoraca Souls serijala, a isti nas ovaj put vode u masivan svijet u kojem ćemo otkrivati nove prijetnje i izgrađivati lika ovisno o preferiranom stilu igranja. Osim što je Elden Ring bio nominiran kao jedno od najočekivanijih izdanja ove godine tijekom The Game Awardsa i Golden Joystick Awardsa, dobio je i priznanje tijekom prošlogodišnjeg Gamescoma, što je Bandai Namco jasno istaknuo na stranicama igre na Steamu.