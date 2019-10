Riot proslavio 10 godina League of Legendsa najavom nekoliko novih projekata

League of Legends je jedina igra koju je Riot Games do sada napravio i izdao (ako ne računamo autochess spin-off Teamfight Tactics koji je izašao ove godine), no to će se uskoro promijeniti. Ova je kompanija proslavila 10 godina postojanja svoje MOBA igre jutros u sitnim satima putem prijenosa uživo, a osim što su pričali o novostima koje stižu u LoL predstavili su čak pet igara iz različitih žanrova i najavili animiranu seriju. Svi su projekti u ranim fazama razvoja i neki nemaju ni ime, ali možemo prenijeti ono što znamo.

Kompetitivni multiplayer FPS

Iza imena „Project A“ krije se online pucačina koja izgleda kao da želi konkurirati ostalim popularnim kompetitivnim FPS-ovima, a na njoj radi novi interni Riotov razvojni tim. Ovo je prva igra koja neće imati veze s League of Legends svijetom, ali osim toga izdavač nije bio spreman reći puno više. Sada nakon najave neće pričati o igri „dugo vremena“, nego se posvetiti razvoju i podijeliti nove informacije kada budu spremni.

Pričali su više o tome da rade na tehnologiji koja će riješiti probleme koji uključuju varalice i lag. Producentica Anna Donlon je izjavila kako im je anti-cheat tehnologija primarna stvar u razvoju i da će "napraviti sve kako bi očuvali integritet mečeva". Uz to se spomenulo da će igra imati različite klase, te da će se radnja odvijati na Zemlji u bliskoj budućnosti.

Kartaška igra Legends of Runeterra

Za jednu od najavljenih igara se možete već danas registrirati ako želite sudjelovati u zatvorenom beta testiranju, a radi se o CCG-u Legends of Runeterra. Igra je smještena u svijetu LoL-a, tako da karte uključuju heroje iz igre, kao i brojne druge iteme, a tim želi da igra bude svima pristupačna, zbog čega nema ni mikrotransakcije. Točno ono što vas zanima možete kupiti novcem ili čekati da skupite dovoljno valute igranjem i zatim odabrati ono što želite.

Svi zainteresirani igrači mogu se zaputiti na ove stranice i ostaviti svoje podatke, te zatim strpljivo čekati pozivnicu za upad u betu. Legends of Runeterra je u izradi za PC i mobilne uređaje, a obje verzije bi trebale stići tijekom iduće godine. Sve druge informacije pronaći ćete na istim stranicama kao i za registraciju.

Akcijski RPG u stilu Diabla

Veoma kratko popričalo se o igri koja se trenutno krije iza naziva „Project F“ i u kojem će igrači dobiti priliku sami ili s prijateljima u aRPG stilu istražiti svijet Runeterre. Prikaz je trajao jako kratko i ništa drugo nije poznato, ni platforme, ni datum izlaska, ni kako će izvesti gameplay – hoćemo li moći birati heroje iz LoL-a ili će se odlučiti za nešto drugo.

Menadžerska igra League of Legends Esports Manager

Oni koji prate LoL esports scenu i usput vole menadžerske igre mogao bi zanimati League of Legends Esports Manager. Kao što ime kaže oni koji zaigraju ovu igru moći će voditi svoj tim i vidjeti što to sve uključuje. Od strategija, to "pick and ban" faze prije mečeva i kupovine najboljih igrača. Igru ćete moći igrati sami i pratiti priču iz perspektive jednog protagonista ili se nadmetati s drugim igračima putem Ranked sustava.

Poznato je da će u igru biti uključeni igrači iz kineskog LPL-a koje trenutno možete gledati na LoL World Championshipu, kao i ostale koji se nisu uspjeli plasirati na najveći godišnji turnir, a kasnije će ubacivati i ostale lige. Riot kaže da će kroz ovu igru nastaviti ulagati u esports ekosustav, pa će dio prihoda iz igre ići timovima koji sudjeluju. Igra će postati dostupna tijekom 2020. godine.

Borilačka igra

O borilačkoj igri smještenoj u svijetu LoL-a šuška se od kolovoza, a jutros ju je Riot propisno najavio. Kao i nekoliko drugih najavljenih igara, ni ova još uvijek nema ime, nego se krije iza naziva „Project L“. Tim je za ovu igru rekao da im je laknulo što su je mogli pokazati, ali poručio da igrači ne očekuju nikakve novosti uskoro.

Project L: Riot fighting game pic.twitter.com/qbvi0qtPAs — Wario64 (@Wario64) October 16, 2019

Na igri radi Radiant Entertainment, tim kojeg je Riot kupio 2016. godine i koji je uskoro nakon toga prestao s radom na svojem F2P borilačkom naslovu i posvetio se novom projektu. Jedino što su bili spremni pokazati je gif u kojem se bore Darius, Ahri, Jinx i Katarina, a budući da na raspolaganju imaju više od 140 heroja materijala im neće nedostajati.

LoL i Teamfight Tactics za mobilne uređaje

Igre koje trenutno možete zaigrati samo na računalima dobit će mobilne i konzolaške verzije. League of Legends: Wild Rift bit će sličan originalnoj verziji, no tim je naglasio da su s razvojem krenuli ispočetka kako bi iskustvo bilo u potpunosti prilagođeno novim platformama. Mečevi će trajati između 15 i 18 minuta, umjesto 20 do 50 minuta koliko uglavnom traju na računalima, bit će dostupna nova mapa i u početku će biti dostupno manje kozmetičkih dodataka za heroje. Wild Rift će izaći iduće godine, a na ovim stranicama možete ostaviti svoje podatke za dobivanje informacija o otvorenom beta testiranju.

Spomenuti autochess spin-off, Teamfight Tactics, također stiže na mobilne uređaje iduće godine. Registracije za Android verziju otvaraju se danas u Google Play Storeu, dok će se sutra moći registrirati oni koji koriste Appleove uređaje. Ova će igra također postati dostupna iduće godine, a za razliku od Wild Rifta, imat će podršku za cross-play između sve tri platforme.

Animirana serija Arcane

Uz sve najave novih igara Riot je najavio i animiranu seriju. Arcane će također biti smještena u svijetu League of Legendsa, a prema najavnom traileru radnja će se odvijati u gradovima Piltover i Zaun, dok je su u glavnim ulogama naizgled Jinx i Vi.

Riot je uvijek imao odlično animirane filmiće za najave novih heroja, a kako su se u zadnjih par godina dosta usmjerili na pisanje priča vezanih uz heroje i svijet u kojem se nalaze, nije neobično da su se odlučili na ovaj potez. Kompanija radi toga sama producirati i izdati seriju koja bi trebala izaći iduće godine.

Novosti koje stižu u League of Legends i Teamfight Tactics

Igrači koji sada igraju obje igre na računalima mogu uskoro očekivati velike promjene. Za novu kompetitivnu sezonu koja započinje 20. studenog Riot priprema nadogradnju imena Rise of the Elements čime će Elemental Drakes (zmajevi koji su do sada timu koji ih ubije davali razna pasivna poboljšanja tijekom meča) imati utjecaj na samu mapu Summoners Rift. Što će koji točno napraviti i kako će to izgledati je tim detaljno objasnio na svojim stranicama. Također, najavili su novog heroja koji će biti "support marksman", a ona stiže 10. studenog.

Što se Teamfight Tacticsa tiče, nadogradnja Rise of the Elements vrijedit će i za tu igru. Tim će ubaciti nove heroje, iteme i vještine, a neki će radi toga biti izbačeni. Nadogradnja će postati dostupna 5. studenog i igrači koji kombiniraju heroje istih tipova (Inferno, Desert i Poison) imat će prednost na bojištu.

Za kraj, evo kratak pregled svih najava: