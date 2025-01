Sea Scrub i Chrono Pop proglašene pobjedničkim igrama Global Game Jama 2025. u Novskoj

Prije dva dana uspješno je završen Global Game Jam 2025, koji se održavao u Novskoj. Domaće izdanje ovog najvećeg natjecanja u razvoju videoigara ponovno se istaknulo kao događaj s najvećim brojem prijavljenih sudionika u Hrvatskoj, a našlo se i među prvih 15 u Europi te prvih 50 u svijetu. Natjecanje je okupilo više od 100 natjecatelja raspoređenih u preko dvadeset timova iz cijele Hrvatske, uz sudjelovanje nekoliko timova iz Makedonije.

Tema ovogodišnjeg natjecanja bila je “Bubble”, koju je Poduzetnički inkubator PISMO prilagodio u “Outside the Bubble”. Natjecatelji su imali 48 sati za razvoj svojih igara, a završene projekte ocjenjivali su stručnjaci iz industrije: Mladen Bošnjak (Misfit Village), Vedran Klanac (Ocean Media), Dominik Cvetkovski (ANIQ), Kristijan Škarica (Ethernal & SwissPad, TON Balkan) i Ivan Kikerkov (Makedonska unija izrađivača videoigara – MUGI). Pobjednici su impresionirali kreativnošću, inovativnošću i tehničkim izvedbama.

U kategoriji odraslih timova prvo mjesto osvojila je ekipa iz Makedonije sa svojom igrom Sea Scrub, dok je u kategoriji srednjoškolaca pobijedila igra Chrono Pop. Posebna priznanja dodijeljena su za specifične elemente igara. Nagrada za najbolju prezentaciju pripala je Sea Scrubu, Chrono Pop je osvojio priznanje za najbolju grafiku, dok je nagrada za najbolju igrivost pripala igri Mjehurići Hi-Hi, koja je osvojila i priznanje za najsmješniju izvedbu. Pobjednici su primili prigodne nagrade koje su osigurali A1 Hrvatska d.o.o., White Shark i medijska kuća VIDI.

Kategorija odraslih timova:

1. mjesto: Sea Scrub

2. mjesto: Mjehurići Hi-Hi

3. mjesto: Excuse Me, Do You Have a Moment

Kategorija srednjoškolaca:

1. mjesto: Chrono Pop

2. mjesto: Stranded on Mars

3. mjesto: Perspective