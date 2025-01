Idući vikend Novska postaje domaćin još jednog izdanja Global Game Jama

U Novskoj će se od 24. do 26. siječnja održati još jedan Global Game Jam, hrvatska verzija svjetskog natjecanja u izradi videoigara u organizaciji Poduzetničkog inkubatora PISMO powered by A1. „Global Game Jam u Novskoj nije samo natjecanje – to je prilika za ulazak u svijet gaming industrije i umrežavanje s kreativnim stručnjacima. Svake godine događaj raste, što potvrđuju sve veći broj sudionika, partnera i nagrada. Hvala svima koji su nas prepoznali kao središte hrvatske gaming industrije! Pozivamo sve da se prijave, testiraju svoje granice i postanu dio globalne gaming zajednice,“ poručuju iz inkubatora PISMO.

Natjecanje je otvoreno za sve developere, od početnika do profesionalaca, a podijeljeno je u dvije kategorije – za odrasle i srednjoškolce. Nagrade za odrasle osiguravaju inkubator PISMO, A1 Hrvatska i VIDI medijska kuća. Pobjednički tim osvojit će 1.700 eura, A1 poklon paket, šest mjeseci pretplate na VIDI sadržaj te mentoriranje razvoja pobjedničke ideje.

Srednjoškolci će se natjecati za White Shark gaming proizvode za svakog člana tima i šest mjeseci pretplate na VIDI sadržaj, dok će posebna priznanja biti dodijeljena za najkreativnije timove u kategorijama grafike, igrivosti i prezentacije igre.

Prijave su otvorene do 20. siječnja putem platforme Global Game Jam, a za dodatne informacije i komunikaciju s organizatorima, sudionici mogu koristiti Discord server gdje će biti objavljen detaljni raspored događaja.