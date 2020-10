SEGA slavi 60. rođendan uz besplatne igre i popuste

Davnog 3. lipnja 1960. je osnovana Nihon Goraku Bussan Co. Ltd., tvrtka iz koje je narasla današnja SEGA, izdavačka kuća koja je kroz povijest imala niz uspješnica i svakako je jedan od pionira industrije igara po čijim se modelima i vizijama ova grana zabave razvijala. U svrhu proslave pokrenute su i posebne web stranice 60th.sega.com na kojima možete pročitati prigodne riječi njihovog sadašnjeg predsjednika Haruki Satomija, pogledati prigodni prikaz njihovog djelovanja tijekom vremena, poruke poznatih osoba i razne druge materijale kojima SEGA obilježava ovaj prigodni jubilej.

U sklopu proslave, pokrenuta je i prigodna promocija njihovih naslova na Steamu, pa tako odlični RTS Company of Heroes 2, kojeg i dan danas povremeno zaigramo kako bismo ostali u formi, možete nabaviti za samo jedan euro. Dakako, riječ je o osnovnoj igri bez dodataka, dok sa svim ekspanzijama ovaj vrijedan paket košta nešto više od osam eura što uključuje scenarije i kampanje, kao i dodatne vojske unikatnih strategija koje imate priliku zaigrati u žestokim bitkama.

Kad već spominjemo ovu franšizu, recimo i da je prvi nastavak, po mnogima i zabavniji od drugog poglavlja, također na sniženju za samo 2,59 eura, pa ukoliko ga do sada niste nabavili, ovo je prilika koja se ne propušta. Dakako, i ostali serijali koje potpisuje SEGA su prigodno sniženi do velikih 90 posto, pa tako imate priliku povoljno u kolekcije uvrstiti svu silu igara iz franšiza Warhammer, Total War, Sonic i brojnih drugih, kao i zasebna izdanja poput svježeg i odličnog Two Point Hospitala (za kojeg je moguće besplatno skinuti prigodni dodatak), sve zajedno, preko 170 naslova i gotovo 300 dodataka.

SEGA je za ovu prigodu pripremila i nekoliko besplatnih igara od kojih je jučer objavila Armor of Heroes iza čijeg naziva se kriju retro bitke tenkovima inspirirane Company of Heroesima, a u istima je moguće udružiti snage s do četiri igrača protiv računala ili se okušati protiv njih u nekoliko načina igranja uz gomilu zabave koje takve jednostavne igre pružaju. Danas bi se trebao pojaviti side-scrolling pucačina Endless Zone, sutra borilački naslov Streets Of Kamurocho kao mješavina serijala Yakuza i Streets Of Rage, a valja napomenuti da će ovi besplatni naslovi biti dostupni do 19. listopada kada će biti uklonjeni sa Steama. Da ne duljimo, link na posebne stranice na kojima o ponudi ove izdavačke kuće na Steamu možete doznati više informacija se nalaze ovdje, a daljnje promocije nije zgorega pratiti i na službenom webu.