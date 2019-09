Šest Batman igara dostupno besplatno putem Epic Games Storea

Nedugo nakon što je Epic Games sredinom prosinca otvorio svoju trgovinu za digitalnu prodaju igara počeli su svaka dva tjedna u dogovoru s raznim izdavačima i timovima besplatno dijeliti igre. Do sada su igrači mogli skupiti solidan broj besplatnih naslova, da bi oko sajma E3 Epic ubrzao tempo i svakog tjedna rotirao novi naslov, nekad i dva. Sada su odlučili proslaviti Batmanov 10. rođendan, odnosno desetu obljetnicu izlaska odličnog Arkham Asyluma i usput podijeliti još pet igara.

Ako se zaputite u njihovu trgovinu, trenutno možete u svoju kolekciju dodati dvije trilogije. Prva je Batman: Arkham Collection i kao što joj ime kaže, okuplja prilično dobre akcijske igre s mnogima dragim bogatašem, filantropom i borcem protiv kriminala u glavnoj ulozi za koje je zaslužan Rocksteady. Ona uključuje Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City i Batman: Arkham Knight. Ako želite lošije prihvaćen Batman: Arkham Origins, morat ćete ga sami nabaviti negdje drugdje.

Za one koji vole Lego igre, a uz to vole i Batmana, tu je Lego Batman Trilogy. Kao i prethodna kolekcija, i u njoj se nalaze tri igre: Lego Batman: The Videogame, Lego Batman 2: DC Super Heroes i Lego Batman 3: Beyond Gotham. Sve tri igre su dobro ocijenjene, ali je u obje kolekcije prema kritičarima najbolja bila prva. U svakom slučaju, ako vam je trebala doza legendarnog superjunaka ili samo želite besplatne stvari, zaputite se u Epic Games Store po svoje besplatne igre.

Obje kolekcije možete besplatno nabaviti do idućeg četvrtka, a već sada znamo što nas tada čeka. Prva je pucačina 4A Gamesa, Metro: 2033 Redux - uljepšana i poboljšana verzija prve igre u popularnom serijalu temeljenom na knjigama koje je napisao Dmitry Glukhovsky. Dok je druga eksperimentalni indie naslov i simulacija Everything u kojem možete postati sve što je tvorac David OReilly stavio u nju.