Silent Hill f je zabranjen u Australiji – i nitko ne zna zašto

Najnoviji naslov kultnog horor serijala, Silent Hill f, suočio se s iznenadnom zabranom u Australiji. Naime, australska klasifikacijska komisija odbila je dodijeliti igri klasifikacijsku oznaku što znači da ne može biti legalno distribuirana u toj zemlji. Međutim, ono što zbunjuje igrače (i industriju) jest potpuni nedostatak objašnjenja za ovu odluku.

Zašto je Silent Hill f zabranjen?

Australski odbor poznat je po strogim pravilima kada su u pitanju igre s nasilnim ili kontroverznim sadržajem. U prošlosti su zabranjeni naslovi poput South Park: The Stick of Truth, Saints Row 4 i Hotline Miami 2 zbog tema poput seksualnog nasilja, droga ili prikaza maloljetnika u neprimjerenim situacijama.

S obzirom na to da je Silent Hill f prožet jezivom atmosferom te sadrži brojne horor elemente, mnogi pretpostavljaju da bi razlog mogao biti povezan s ekstremnim nasiljem ili temama bliskim psihološkom hororu. No, sve su to samo nagađanja, s obzirom na to da službeno objašnjenje još nije objavljeno.

Valja imati na umu da je Silent Hill: Homecoming također bio zabranjen u Australiji još 2008. godine (zbog eksplicitnih scena mučenja). Bez obzira na to, kasnije je objavljen u cenzuriranoj verziji, stoga postoji mogućnost da se nešto slično dogodi i sa najnovijim nastavkom u serijalu.

Australski odbor nije dao nikakav rok za moguće objašnjenje ili reviziju odluke, ali fanovi nestrpljivo čekaju daljnje informacije.

Što zasad znamo o Silent Hill f?

Igra je prvi put predstavljena 2022. godine kao dio Konamijevog velikog povratka Silent Hill serijalu. Radnja je smještena u ruralni (i magloviti, kako to obično biva) japanski gradić Ebisugaoka, a glavna je junakinja, Shimizu Hinako, tinejdžerica koja otkriva da se svijet oko nje transformirao – u nešto jezivo.

Silent Hill f razvija Neobards Entertainment, studio poznat po radu na Resident Evil serijalu, dok je za scenarij zadužen Ryukishi07 (When They Cry).