Psihološki horor Silent Hill f stiže krajem rujna i nije za ljude slabih živaca

Konami je na jučerašnjoj State of Play prezentaciji potvrdio kako planira izlazak novog poglavlja serijala Silent Hill 25. rujna, te prikazao novi promotivni video

Jučer se održao State of Play s prikazom nekolicine novih materijala i najava nadolazećih igara, a jedna od njih je novo poglavlje serijala Silent Hill. Uz potpuno novu priču, Silent Hill f će nas, prema objavi Konamija, početi plašiti od 25. rujna, za kada je zakazan izlazak igre u verzijama za PlayStation 5, Xbox Series X|S te PC, premda moramo priznati da nam je i samo gledanje novog promotivnog videa izazvalo jezu.

Ova osma po redu glavna igra nas vodi u šezdesete u izmišljeni gradić Ebisugaoka u Japanu, u kojem preuzimamo ulogu srednjoškolke Hinako Shimizu. Početak je prepoznatljiv, jer grad odjednom obavija gusta magla i mlađahna djevojka se nađe u svijetu u kojem je očekuje puka želja za preživljavanjem, rješavanje zagonetki i groteskna čudovišta, nerijetko u vidu njenih bivših kolega.

Na radost mnogih ljubitelja japanskih horora, Konami je zaključio kako je čitav serijal tijekom godina postao više prilagođen zapadnim igračima i njihovim očekivanjima, pa su Silent Hill f odlučili vratiti u domovinu. Za to im je bio potreban netko tko „uistinu razumije bit japanskih horora“, te su zaposlili scenarista Ryukishija07, poznatog po vizualnoj noveli Higurashi When They Cry, te originalnog kompozitora Akiru Yamaoku, koji su, prema dostupnim materijalima, odradili odličan posao kojeg ćemo u punom sjaju zaigrati za par mjeseci.